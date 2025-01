David Beckham llora la muerte de un ser querido

La muerte de Denis Law, una estrella del fútbol durante los años 60 y 70, ha dejado desolado a David Beckham, con el que mantuvo una gran amistad hasta los últimos días de vida. El delantero escocés, que falleció el viernes a los 84 años, formó parte, igual que él, de la plantilla del Manchester United y le ha rendido su particular tributo a través de las redes sociales.

Denis Law, junto a Bobby Robson en un Fulham-Manchester United Agencia AP

En una publicación en la que aparecen tres fotos del futbolista, escribió: "Esta noche hemos perdido a un verdadero caballero del juego... Nuestro amor está con la familia de Denis. Nuestros corazones están apesadumbrados esta noche. Una leyenda en el campo, pero el caballero perfecto fuera de él... El Rey". David añadió un emoji de la bandera escocesa y corazones con los colores del Manchester United.

Denis comenzó su carrera futbolística profesional en 1956 cuando fichó por el Huddersfield Town, aunque su popularidad se la debía a su paso por el Manchester United, donde jugó durante nueves años más de 300 partidos y marcó 171 goles.

Fútbol.- Fallece Denis Law, Balón de Oro y leyenda escocesa del Manchester United Europa Press

El delantero escocés era el único superviviente de la llamada Santísima Trinidad del Manchester United, que completaban Bobby Charlton y George Best. Juntos devolvieron la gloria a este quipo después del desastre aéreo de Múnich de 1958, en el que murieron varios miembros del equipo.

En 1965, se lesionó la rodilla durante un partido contra Polonia, algo que le acompañó durante el resto de su carrera. Se retiró definitivamente del deporte en septiembre de 1974. La estrella se reconvirtió en presentador y filántropo y fue uno de los primeros periodistas deportivos de Granada Reports. En 2012, fundó el Denis Law Legacy Trust, cuyo objetivo era reducir la delincuencia juvenil y el comportamiento antisocial centrándose en el compromiso comunitario y la participación en los deportes.

Cara a cara con el azhéimer

En agosto de 2021 le diagnosticaron demencia y ya entonces David Beckham le rindió un primer homenaje a través de sus redes sociales. Con una foto de Denis vestido con su uniforme del Manchester United, escribió: "Estamos junto al rey en su lucha con la demencia".

Fue el propio Denis quien explicó en primera persona que sufría demencia mixta: alzhéimer y demencia vascular. "Es una enfermedad increíblemente desafiante y problemática y he visto a muchos amigos pasar por esto… Esperas que no te pase a ti, incluso haces bromas sobre ello ignorando las primeras señales porque no quieres que sea verdad. Te enojas, te frustras, te confundes y luego te preocupas, te preocupas por tu familia, ya que serán ellos los que tendrán que lidiar con esto".

Afrontó la situación con valentía, como se desprende de sus declaraciones a "Times" en ese momento: "Entiendo lo que está sucediendo y es por eso que quiero abordar mi situación ahora que puedo, porque sé que habrá días en los que no lo entenderé y odio pensar en eso. Sé que el camino que tengo por delante será duro, exigente, doloroso y cambiante. Tengo días buenos y días malos y mi objetivo es afrontar cada día como viene, adaptando mi estilo de vida en consecuencia".