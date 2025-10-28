David Bustamante pide "prudencia" tras el posado público de su hija Daniella con Paula Echevarría

David Bustamante se ha pronunciado con sinceridad sobre el debut público de su hija Daniella, de 17 años, en la alfombra roja junto a su madre, Paula Echevarría, durante los ELLE Style Awards el pasado mes de junio.

El cantante, que asistió esta semana a la gala del 25 aniversario de la Fundación Pequeño Deseo, aseguró que si él no hubiera estado de acuerdo, su hija "no habría posado", y añadió que le parece normal que quiera seguir los pasos de su madre "en la moda y todo eso".

Paula Echevarría junto a su hija Daniella. Gtres

Bustamante pidió "prudencia y bajarle tres puntos" a la atención mediática sobre Daniella, reclamando que todos sean "más amables". El artista confesó además que atraviesa "un momento muy bonito" y vive "un año increíble" con una gira y nueva música, aunque lamentó que los titulares se centren más en su cambio físico que en su trabajo. "Llevo 25 años cantando en directo sin artilugios. Me gustaría que se hablara también de eso y no solo del físico", subrayó.

Por su parte, Paula Echevarría explicó recientemente que su hija "no ha sido una niña sobreexpuesta ni escondida", y que siempre la han mostrado "de una manera natural". La actriz señaló que el posado junto a ella fue una decisión espontánea de Daniella, motivada por el orgullo hacia su madre.

Daniella cumplirá 18 años el próximo mes de agosto, una fecha que sus padres esperan vivir con normalidad y discreción, aunque conscientes del interés mediático que despierta su familia.