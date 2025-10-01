Paula Echevarría sale en defensa de su ex David Bustamante: "No se opina de cuerpos ajenos"

Paula Echevarría ha sabido durante más de dos décadas conjugar con dos mundos aparentemente incompatibles: el de actriz y el de la mujer que prefiere vivir alejada del ruido mediático. Su carrera, consolidada a base de proyectos de cine, moda y televisión, convive con un empeño casi obstinado en preservar lo íntimo. Un equilibrio que, en tiempos de redes sociales, no siempre resulta sencillo.

Quizá por eso sorprendió escucharla hablar con tanta franqueza en la presentación de la nueva temporada de Pantene, firma con la que colabora desde hace 19 años. Allí, la asturiana no solo compartió proyectos profesionales, sino que también se permitió abrir la puerta a su vida personal para poner punto final a viejas especulaciones y, de paso, defender a uno de los hombres más importantes de su vida: David Bustamante.

Su historia con Miguel Torres

El nombre del cantante siempre planea sobre el relato de Paula. El videoclip en el que ambos coincidieron hace ya más de una década sirvió para alimentar rumores sobre el inicio de su relación con Miguel Torres. Una historia que tanto el exfutbolista como la actriz han desmentido una y otra vez. "Es absurdo pensar que en el videoclip pasó algo, pasaron como 10 años hasta que nos volvimos a ver", explicó con serenidad. "Todos los que teníamos que tener clara la situación la teníamos, lo que se hablara fuera ya es cosa de los demás, no nuestra".

Paula Echevarría y Miguel Torres @pau_eche

Sin rencores, Paula aprovechó el encuentro para recalcar el respeto y el cariño que mantiene hacia el padre de su hija. Y lo hizo con una defensa firme frente a las críticas que Bustamante recibe últimamente por su físico. El cantante, cansado de comentarios hirientes, estalló hace unas semanas contra quienes opinan de su peso en redes sociales. La actriz, sin dudarlo, recogió el testigo: "La gente debería centrarse en otras cosas. No se opina de cuerpos ajenos, ni para qué delgada estás, ni qué gorda. Yo no sé por qué en las redes nos sentimos con esa capacidad de poder opinar sobre todo el mundo sin que nadie te pregunte. Si te expones, te expones a que te digan lo que piensan, pero un poquito de calma".

Una declaración que no solo revela su complicidad con Bustamante, sino también su visión sobre la exposición mediática, esa en la que ha aprendido a poner límites y a defender la dignidad propia y ajena.

En este contexto, la actriz no esquivó otro tema delicado: la inminente mayoría de edad de su hija, Daniella. "Es un miedo que muchos tenemos, pero yo creo que está preparada", aseguró. Y lo cierto es que los hechos le dan la razón: hace unos meses, la joven decidió acompañar a su madre en una alfombra roja, natural y sonriente, demostrando que ha heredado tanto el aplomo como la discreción de sus padres.

Paula Echevarría habla poco, pero cuando lo hace no deja lugar a dudas. Firme, elegante y con la serenidad de quien ha aprendido a vivir bajo el ojo público sin dejar que ese ojo lo devore todo.