David Meca sigue acumulando hazañas a sus 50 años: "Estoy eufórico y feliz"

Cuando hablamos con David Meca se encuentra tras en la ciudad norteamericana de San Francisco, donde acaba de culminar otra de sus hazañas, y ha vencido a las aguas turbulentas que separan esa localidad de la isla de Alcatraz, ocho kilómetros bajo una climatología nada favorable.

"Afortunadamente, he vencido a las inclemencias del tiempo, no fue tarea fácil, nada que ver a cuando hice esta misma travesía a nado hace veinticinco años. Acabo de cumplir los 50 y me mantengo en buena forma. Pero tengo que reconocer que me lancé de nuevo a esta aventura para ganarle la apuesta a un amigo que no se creía que pudiera llevarla a cabo".

Le noto eufórico.

Lo estoy, eufórico y feliz. Todo ha salido perfecto. Además, era una cuestión de orgullo personal, demostrarme a mí mismo que todavía estoy en x9 si iones de acometer este tipo de retos.

No ha sido una travesía fácil.

Realmente no, el agua estaba a tan solo catorce grados, había mucha niebla y las corrientes dificultaban mi avance.

Menos mal que no se enteró hasta después de que podría haber tiburones blancos en la zona.

Es verdad, no me dieron la noticia hasta que acabé de nadar. Pero lo cierto es que no vi ni un solo tiburón durante la travesía. Gracias a Dios no aparecieron por allí. Es más, he cumplido el reto con creces, porque recorrí dos kilómetros más de los previstos, llegué hasta el Golden Gate… Era el modo de demostrar que mantengo una buena forma física. Me cuido mucho, llevo una alimentación equilibrada, hago deporte, estoy estupendo para mi edad. Mi amigo me dijo que no tengo huevos para lograr este reto, pues bien, le he callado bien callado, ja, ja, ja.