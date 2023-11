David Valldeperas cumple 50 años en su mejor momento profesional

David Valldeperas cumple hoy 50 años. El director de "Sálvase quien pueda" alcanza la mitad de siglo coincidiendo con el estreno del docureality de Netflix. El programa ha batido récords en la plataforma digital y su estreno ha superado todas las expectativas. Todo el equipo no puede estar más feliz con esta acogida que ha tenido y, una semana después de aterrizar en el gigante audiovisual, siguen celebrando el éxito de su proyecto más ambicioso que ha tenido repercusión a nivel mundial.

David Valldeperas es el artífice de la nueva vida de "Sálvame" y ha sido la persona encargada de potenciar y dirigir a los 8 monstruos televisivos elegidos para "Sálvese quien pueda". En esta nueva etapa lejos de Mediaset, los ocho elegidos para el docureality han sabido adaptarse a la perfección a la producción y han demostrado que aún queda mucho "Sálvame" para rato. Con los ojos puestos en una segunda temporada, aún queda el estreno de los últimos tres capítulos de la temporada, que verán la luz a principios de 2024.

Pero hoy, David Valldeperas está de celebración por su 50 aniversario y muchos rostros conocidos han querido felicitar públicamente al director de televisión. Belén Estaban no ha dudado en compartir una tierna fotografía de ambos y desearle toda la felicidad posible en su día. Carlota Corredera, otra de sus íntimas amigas, le ha dedicado un bonito post en Instagram junto al siguiente texto: "Sigue iluminándonos con tu sonrisa y siendo hogar de tu gente al menos 50 años más. Felices 50, my love". Laura Fa también ha publicado una instantánea de ambos en su perfil, demostrando que siguen igual de unidos aunque ya no compartan plató.

Aunque se desconoce cómo celebrará David Valldeperas su 50 cumpleaños, no sería de extrañar que lo festejase fuera del país. En 2021, el director de "Sálvese quien pueda" organizó una escapa a Roma con sus amigos por su 48 aniversario, como Carlota Corredera y su marido, Carlos de la Maza.