Paz Padilla responde a David Valldeperas tras sus últimas declaraciones sobre ella

David Valldeperas ha sido uno de los protagonistas de la semana por su última entrevista en el podcast "Querido Hater". El exdirector de "Sálvame" se pronunció sobre algunas cuestiones del programa, como la reacción de Antonio David Flores al enterarse de la emisión del documental de Rocío Carrasco o la salida de Paz Padilla del espacio, uno de los momentos más polémicos de la historia del formato.

"Con Paz Padilla se me rompió el humor. Yo no tengo ningún tipo de relación con ella ni la quiero tener. Pasó algo. Hubo un episodio, tras su salida del programa, que a mí me desencantó. Ella cree que soy parte de sus enemigos. Yo me creía su cariño y me he dado cuenta de que era un cariño por interés. Lo que quería era tener un aliado en la dirección", declaró Valldeperas sobre la gaditana en "Querido Hater". "Ella dejó de pasárselo bien en "Sálvame" desde hacía mucho tiempo. Empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores. Ya estaba harta, no se implicaba y es un programa que necesitaba mucha implicación", aseguró el exdirector del programa.

David Valldeperas y Paz Padilla Gtres

Tras estas incendiarias declaraciones, Paz Padilla no ha dudado en responder en su última intervención ante los medios durante la gala aniversario de "Cepa 21". Lejos de entrar en una guerra mediática, la humorista ha tenido buenas palabras para Valldeperas: "Yo a David le quiero, le he querido mucho, le deseo que sea muy feliz y que le vaya todo bien". "Quiero a todos mis compañeros pero yo es que estoy muy centrada en lo mío. Ahora estoy aquí, una vida es muchas vidas. Estoy pendiente de lo que me toca vivir. No suelo pisar suelo pisado", reiteraba la gaditana. A pesar de no tener relación con él, la presentadora le ha deseado lo mejor: "Por supuesto, a él y a todos. Yo soy lo que soy. Ya está, lo siento, no puedo decir nada más. Que estoy feliz y quiero que todo el mundo sea feliz". Para terminar, Paz Padilla ha reiterado que "fue una etapa de mi vida y ahora estoy en otra" y "Sálvame" ya es pasado para ella.