Los despectivos apodos elegidos por Terelu Campos y Kiko Matamoros para descalificarse el uno al otro

Una confidencia inesperada ha puesto al tanto a Kiko Matamoros sobre el despectivo apodo con que le ha bautizadoTerelu Campos. Exactamente, cuando se refiere a él, a sus espaldas, le llama “Shrek”, personaje de dibujos animados, un ogro solitario, huraño, temible y antisocial que vive en un pantano y se enfrenta a los aldeanos que quieren cazarle. Al enterarse de tal calificativo, Kiko, ingenioso por encima de todo, ha respondido contraatacando a la hija de María Teresa Campos. Su sarcasmo no conoce límites.

“Esta especie de lerda no me va a faltar al respeto. De todas formas, me viene a dedo el apodo porque ella es clavada a Fiona, la novia de Shrek, si se ve en las fotos de mi boda se dará cuenta de que se parece muchísimo a ella. Eres idéntica al personaje. Es que me lo has puesto a huevo…”.

Shrek apostó por dar la vuelta a los cuento de hadas, en lugar de todos guapos, mejor todos feos, pero es lo mismo larazon



Terelu pasa olímpicamente de sus antiguos compañeros de “Sálvame”, ni tan siquiera les ha deseado suerte en su nueva aventura televisiva. Ya hemos contado aquí que la misma Belén Esteban la tiene bloqueada, a ella y a su hermana Carmen Borrego.



Y María Patiño se une al grupo de criticones confesando que se siente decepcionada con la mayor de las hermanas Campos, calificándola de prepotente y rastrera.

La realidad es que la actual colaboradora de “De viernes” se desmarca totalmente de sus antaño compañeros de plato, no quiere saber nada de ellos. Ha cortado por lo sano la amistad y ni les llama ni les coge el teléfono.