La baronesa Thyssen rompe de nuevo con su hijo Borja Thyssen: el motivo de su discusión

La baronesa Thyssen sorprendió mucho esta semana al conceder una entrevista en la que entraba en asuntos antes considerados tabú. Así, no tuvo reparos en comentar cuestiones como el reparto de su futura herencia cuando deje este mundo o cómo es su relación actual con su hijo, Borja Thyssen, y las mellizas. La relación entre Carmen Cervera y su vástago siempre ha sido intermitente, con temporadas de enemistad declarada, otras de acercamiento cauteloso y otras en las que simplemente no se sabe si están o no están reñidos. Y es que madre e hijo hacen vidas por separado y, tal y como publican desde Vanitatis, su vínculo ha vuelto a hacer aguas y regresan los reproches a sus conversaciones.

Tita Cervera, la Baronesa Thyssen, habla de todo y de todos en 'Chester' junto a Risto Mejide Telecinco freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@4f6053d7

Así lo afirma Paloma Barrientos, que destaca que la baronesa Thyssen hace su vida en Andorra, aunque pase temporadas en sus residencias de Madrid y Málaga. Mientras tanto, su hijo debe continuar demostrando que vive fuera de España durante al menos 184 días para no caer en las garras del Ministerio Fiscal, que ya se ha fijado en él en varias ocasiones. Ahora ha fijado su residencia en Suiza, concretamente en una casa en Gstaad, que ya ha sido reformada para acomodarse a las necesidades de la familia que ha formado con Blanca Cuesta y sus cinco hijos. Vidas separadas y, al parecer, también enfrentadas.

Según ha asegurado el citado medio, la baronesa Thyssen y su hijo Borja vuelven a estar en pie de guerra. El motivo sería la entrevista que Carmen concedió a Risto Mejide en televisión desde se puso sobre la mesa la paternidad de sus hijas mellizas. Las niñas llegaron al mundo por gestación subrogada en Estados Unidos. Esto supuso la pregunta clave de la entrevista, el mayor cebo mostrado para atraer al público. Sin embargo, no se llegó a emitir la respuesta, pues los abogados de Borja Thyssen frenaron el material grabado gracias a la mediación del Defensor del Menor. Este movimiento hizo que la relación entre ambas partes fuese de nuevo tensa.

La baronesa Carmen Thyssen y su hijo Borja abrazánsose Alberto R. Roldán La Razón

La periodista mantiene que la baronesa Thyssen y su hijo Borja han roto lazos. Sí que han vuelto a cruzar sus caminos desde entonces, como en la reunión del patronato del Museo Thyssen, pero los testigos aseguran que no mediaron palabra. Sin embargo, han tratado de acercar posiciones en Navidad, pasándolas juntos, pero lo suyo ha vuelto a fracasar. Desde ‘Vanitatis’ aseguran que la última entrevista de Carmen Cervera en ‘Espejo Público’ es tan solo un intento de “llamar la atención de Borja y que este se tenga que poner en contacto con ella”. Quizá de ahí que le picase al reconocer que su hija Carmen podría ser su heredera en cuestiones de patrimonio artístico: “Está a punto de cumplir la mayoría de edad y es quien puede ser la persona que se ponga al frente de su legado”, lanzaba. Esto podría avivar el resquemor reinante o, como dicen que busca ella, forzar un acercamiento con su hijo.