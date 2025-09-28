Desvelamos la identidad de la nueva novia de Santi Acosta

La discreción impera en la vida personal del periodista Santi Acosta, y sus relaciones sentimentales siempre se han mantenido en un segundo plano frente a la opinión pública. Pero LA RAZÓN desvela la identidad de la nueva ilusión amorosa del presentador de "¡De viernes!", y se trata de una compañera de profesión.

La mujer que le ha enamorado es María Ruiz, que se acaba de incorporar al equipo del programa "El precio justo", comandado por Joaquín Prat. De este modo, Santi y María trabajan en la misma cadena.

Aunque no hay testimonios gráficos que avalen esta relación, se les ha visto juntos paseando por la localidad madrileña de Torrelodones, y en Mediaset es un secreto a voces que son pareja.

En el pasado, Santi estuvo casado en dos ocasiones. La primera de ellas fue con una compañera de trabajo, Isabel Martín Blázquez, cuando ambos eran bastante jóvenes. Aquel matrimonio hizo que, curiosamente, él y otro periodista, Antonio Montero, fueran cuñados, porque este último es el marido de Marisa Martín Blázquez, hermana de Isabel.

Amores televisivos

Acosta encontró de nuevo el amor en la directora de "Salsa Rosa" —y hoy en día directora de comunicación de Mediaset—, Sandra Fernández Hernández, con quien tuvo tres hijos, dos niños y una niña, antes de divorciarse en 2011.

Beatriz Archidona y Santi Acosta, presentadores de 'D Viernes' Mediaset

Siguiendo en su línea de emparejarse con compañeras de profesión, mantuvo un noviazgo con la periodista Esther Palomera, con la que rompió a principios del 2024 tras aparecer en la revista "Semana" unas imágenes en las que le pillaron besándose con otra mujer. Una infidelidad que llevó a Esther a separarse de Acosta.

Por su parte, María Ruiz es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con una amplia trayectoria profesional. Comenzó su carrera en medios como Onda Madrid y Telemadrid, y más tarde trabajó en RTVE, Canal Sur y Trece TV.

Ya veremos si María es el amor definitivo de un hombre que, hasta el momento, cuenta sus relaciones sentimentales como fracasos.