El diario de Amilibia: Apolo, sé fiel a ti mismo

Pese al lapsus profético de la Yoli («queda Gobierno de corrupción para rato»), el PP tiene puestas todas sus oraciones y esperanzas en la comparecencia del Apolo de la Moncloa ante la comisión del Senado. Leo: «De su declaración, aseguran algunos mandos consultados por LA RAZÓN, pueden derivarse algunas acciones judiciales. Además, en el entorno de Alberto Núñez Feijóo recuerdan que, en la comisión de investigación, Sánchez está obligado a decir la verdad. No hacerlo, dicen, implicaría incurrir en un delito penal. Y nada nos gustaría más que pillarle en una mentira. Por tanto haría bien en no facilitarnos el tener que llevarle ante los tribunales». En la más alta ocasión que vivirá el Senado, el PP anhela íntimamente que el Apolo mienta, que sea fiel a sí mismo una vez más, por favor.

En todo caso, se encuentra ante una paradoja o situación chocante: por un lado quieren que confiese la verdad, como si existiera algún dato objetivo que sugiriera la posibilidad de tal cosa, y por otro rezan a san Judas Tadeo, abogado de las causas imposibles, para que mienta y así poder llevarlo ante la Justicia. Si el Apolo poseyera el agudo sentido del humor de Winston Churchill, preguntaría a su interrogador: «¿Qué le conviene más al PP, que diga la verdad o que mienta?». Y si el interrogador tuviera el don de la ironía respondería: «Haga usted como acostumbra». Mientras, Núñez Feijóo se pone épico y clama: «Si miente, irá al juzgado, y si dice la verdad, también». Jo, no le deja ninguna salida en estos momentos de luto político por el abandono del Puchi. Bueno, solo una: pregunten ustedes lo que quieran que yo responderé lo que me dé la gana. O sea, «¿sabía usted lo que hacían Koldo Grcía, José Luis Ábalos y Santos Cerdán?». Respuesta: «España va como un cohete».