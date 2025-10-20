Samantha Vallejo-Nágera y Colate nos cuelan en la boda de su sobrino Bosco

Este fin de semana la familia Vallejo-Nágera se ha vestido con sus mejores galas para asistir a una boda. Un acto religioso convertido en fiesta familiar que unía a Bosco con su novia Paz Levenfeld. El sobrino de Samantha Vallejo-Nágera y Colate daba el importante paso del matrimonio, convocando a su familia en Pedraza, concretamente en De Natura. Esta privilegiada región de Segovia que ha servido de telón de fondo a unos festejos nupciales, cuyo catering ha sido elaborado con mimo por la propia Samantha.

Los recién casados están viviendo sus primeros días como marido y mujer, aún saboreando las anécdotas de su enlace y, por supuesto, el catering y la celebración que les orquestó la tía de Bosco. Pero no solo ella ha puesto a su disposición su talento culinario, también Colate ha ofrecido el suyo, que pasa por haber inmortalizado los mejores momentos de la boda. Una tarea que también ha completado su hermana. Como resultado, una colección de fotografías que han querido compartir con sus seguidores de Instagram y, con ello, con el mundo entero, permitiendo que nuestras miradas indiscretas se cuelen en busca de detalles.

Bosco Vallejo-Nágera y Paz Levenfeld Instagram

La gran boda en la familia Vallejo-Nágera

Este fin de semana ha habido mucho jaleo para los vips patrios. Dos grandes bodas han amenizado la crónica social con la unión de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski, y el ‘sí, quiero’ de Alberto Herrera y Blanca Llandres. Pero no ha pasado desapercibido tampoco el enlace que unía a Bosco con Paz Levenfeld en Pedraza, gracias a la publicación viral del empresario y presentador: “Felicidades absoluta en la boda familiar de mis sobrinos. Enhorabuena”, escribía como acompañamiento a un carrusel de grandes momentos.

En las imágenes se pueden ver numerosos posados familiares, ninguno como el más espectacular de todos, con el clan al completo sonriendo mirando a cámara. Icónica. También otras de la jurado de ‘MasterChef’ con sus cuatro hijos, detalles de su look como invitada de excepción, su presencia en las cocinas mimando cada detalle, presumiendo, por supuesto, de lo bien que se comió en la boda.

Samantha Vallejo-Nágera y su equipo del catering Instagram

Los hermanos han hecho un buen resumen lo que ha supuesto para ellos la boda de su sobrino. Un instante en el que su familia se unía a los Levenfeld, pero también que suponían recuentros ansiados. Como el del propio Colate con su hijo Nicolás, que viajaba desde Miami acompañado de un familiar para estar en la boda de su primo mayor. Ha podido pasar un buen momento con su familia paterna al completo, a la que no puede ver por las eternas batallas del empresario con su ex Paulina Rubio. Eso sí, este mismo lunes ha regresado con su madre.