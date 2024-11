El diario de Amilibia: ¿Es Errejón militante del PP?

Leo: «Esther Peña, portavoz del PSOE, ha aprovechado el “caso Errejón” para arremeter contra el PP y criticar que Núñez Feijóo no cuente con un protocolo para prevenir la violencia machista». Las declaraciones de la portavoz sociata insinúan una hipótesis de gran relevancia y que sin duda dará un giro inesperado al caso: probablemente, Errejón es o era militante activo del PP, y estaba en Sumar, y antes en Podemos, con la misión de espiar estrategias en beneficio de la derechona pepera. O sea, visto lo visto, no solamente era o es un falso feminista, sino también un falso comunista. Su pertenencia a la fachosfera también explicaría su conducta violenta y machista y su obsesión sexual, tan propia del heteropatriarcado neoliberal, esa gente siempre dispuesta (no solo en tiempos de crecida de las aguas) a asaltar el monte de Venus sin esperar a que el Apolo diga «si necesitan ayuda, que la pidan».

Mouliaá declarará el jueves para ratificar la denuncia contra Errejón mientras que él comparecerá el día 12 Europa Press

Por si a Esther Peña le faltaran motivos para arremeter contra el PP, aquí le ofrezco algunos más, todos contrastados en tres fuentes y un chorro por este bufón: 1)La foto de su Amado Líder con Aldama la hizo en realidad Gamarra, muy aficionada a fotografiar parejas felices. 2) Los 104 lingotes de oro que portaban las maletas de Delcy Rodríguez están depositadas en Génova 13. 3) Feijóo le ha prometido a Puchi extender el Camino de Santiago hasta Waterloo si vota con el PP. 4) Las lluvias torrenciales que arrasaron el Levante español fueron provocadas por la derecha con sus rogativas y procesiones en tiempos de sequía, especialmente por Ayuso, gran devota de San Isidro. 5) Los insultos y agresiones que padeció su Amado Líder en Paiporta fueron obra de dirigentes del PP disfrazados de vecinos cabreados. Comprobado. Puedo ser su Garganta Profunda si usted lo desea, Peña mía.