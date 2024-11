El diario de Amilibia: Presidente a la fuga, ay

Cuando el Apolo de la Moncloa pronuncia una de las frases lapidarias de la tragedia, «si necesitan ayuda, que la pidan», lo que está haciendo, en realidad, según los hermeneutas más agudos de sus estrategias apolíneas, es nombrar máximo responsable a Carlos Mazón, presidente de la Comunitat Valenciana, y, de paso, resaltar su divinidad ante los mortales: si necesitan ayuda, que me la pidan, o sea, que me recen, que eleven el corazón a su dios y pidan mercedes, que yo, en mi infinita generosidad, los proveeré de todo lo necesario.

Y, mientras, Él, que tiene como modelo de higiene a Poncio Pilatos, se lava las manos. Allá Mazón con su marrón. Que lo crucifiquen si es el deseo de la mayoría, que para eso estamos en una democracia, y él no es del PSOE. Ignora el aviso de los oráculos: cuidado, Apolo, que quien a fango mata, enfangado muere. Pero la máquina del fango no ha parado hasta hacer diana en la misma Corona, y así queda marcada la histórica fecha: 3-N.

El rey Felipe habla con vecinos de Leitur durante su visita este domingo. Gritos de 'fuera', así como lanzamiento de barro, están recibiendo a la comitiva de los reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a su llegada al centro de Paiporta. Numerosas personas indignadas han recibido con insultos a la comitiva y se han encarado con ella, mientras que tanto el rey como la reina ha intentado mediar con jóvenes que se les han acercado. Biel Aliño Agencia EFE

De barro hizo Dios al hombre, y se nota, aunque no tenía a mano otra cosa y había prisas: siete días para toda una creación no son muchos. Del barro de la DANA no brotaron la luz, las plantas y las estrellas, sino la ira de los vecinos desolados que provocó las escenas históricas e histéricas del 3-N: los Reyes aguantando el tirón y un presidente a la fuga.

Como en aquella película, titulada precisamente «Novia a la fuga», en la que Julia Roberts dejaba varias veces plantado al pie del altar a Richard Gere, que ya es dejar. En este caso, los novios eran los Reyes y Mazón: «Si necesitan ayuda, que la pidan». Dicen que nada más llegar a la Moncloa se fue directo a la ducha para limpiarse el fango y, sobre todo, lo que llevaba en los gayumbos.