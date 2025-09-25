El diario de Amilibia: La gran tortilla de Pam

Ángela Rodríguez, Pam, ex secretaria de Estado de Igualdad, mano derecha (con perdón) de Irene Montero, se ha casado con su novia Allende Marina. Felicidades. No estuve en la boda, no sé a quién le cayó el ramo de flores cuando Pam lo lanzó de espaldas a los invitados, pero no fue a las manos de Irene o Ione Belarrra: no asistieron. Dicen las lenguas viperinas que no lo hicieron porque Pam, que fue de negro y con velo, decidió no vestir la kufiya sobre el traje de novia. En estos momentos en que toda acción es imprescindible en la alianza con Hamás contra el Israel, un gesto así se considera en el rojerío una falta de compromiso imperdonable. Bien es verdad que en el festejo se sirvieron refrescos «Palestina Drink» de cola, naranja y limón, pero no es lo mismo.

La otra novia, Allende Marina, lució mantón de Manila, un detalle castizo que sin duda valorarán Ayuso, Almeida y más Isabel Preysler. He visto en internet la tarta nupcial, una enorme y escalonada tortilla de patatas (no sabemos sin con cebolla o sin cebolla) que quizá cortaron con la navaja que Pam lleva siempre en la liga en su eterna batalla contra la gordofobia. No sabemos si la tortilla era light (no están las bodas para contar calorías), pero sin duda será tendencia en las futuras bodas gays femeninas. La coña de la tortilla/tarta como símbolo gastronómico de la sección tortillera española desarma al facherío que pretenda reírse del evento y de sus protagonistas. Dicen que la que fuera sostén de Irene (nunca de la Belarra, porque entonces no lo usaba) percibe 7.515, 55 euros mensuales de indemnización desde que dejó el cargo. Eso da para muchas tortillas y abundantes bollos. Parece que han descartado la luna de miel en Palestina.