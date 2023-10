El diario de Amilibia: ¿Qué hará Moncloa con sus pájaros?

Según la nueva Ley de Bienestar Animal, «los pájaros domésticos tendrán que figurar en un registro de animales bajo amenaza de multa de 50.000 euros». O sea, que si tienes un loro hay que declararlo, tanto si blasfema contra el Gobierno como si no. Cuentan muy divertidas las lenguas viperinas que la nueva reglamentación ha creado un problema en la Moncloa, pues Él, fiel cumplidor de todas las leyes habidas y por haber, ahora mismo no sabe si declarar a Isabel Rodríguez como lora o cacatúa y a Félix Bolaños como guacamayo o cotorra. Siguiendo con la metáfora, el resto del Gobierno parece que se queda en periquitos, a excepción de la Yoli, que Él no sabe tampoco si declararla como agapornis (pájaro del amor) o pavo real. Durante la pasada campaña electoral tuvo mucho éxito en las redes un loro que repetía «Que te vote Txapote». Imagino que ahora dirá algo así como «Otegi te vota, saca la bota».

Pedro Sánchez saluda a Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu en el Congreso Redes Sociales Redes Sociales

Hablando de botas (de vino), los loros del PNV llaman a la Yoli «el perejil de todas las salsas». Cuando ellos lo dicen, habrá que considerarlo: saben de salsas, sí, pero mucho más de pasta al dente. Gastronomía de la mordida. Si Arguiñano cocinara a la Yoli (es un decir), pavo real poco borbónico, le pondría la ramita de perejil en la rubia cresta a modo de corona verde. Más: dicen las cotorras derechonas que los guacamayos de Sumar y Podemos han encontrado en el pañuelo palestino el brillo rejuvenecedor de sus plumas rojas. Se ponen la kufiya, gritan ¡genocidio! y les llueve los votos como alpiste.

En fin, que Feijóo marcha por la Tercera Vía. Antes circularon por ella UPyD y Ciudadanos para acabar en vía muerta. Busca loros centristas.