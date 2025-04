El diario de Amilibia: ¿Tiene Trump el culo limpio?

Se decía de un entrenador y exjugador del Real Madrid (Miguel Muñoz) que tenía una flor en el culo, símbolo de buena suerte. Y los machos ibéricos, antes de que el machismo fuera pecado mortal, mantenían, como eslogan de su virilidad, que por el traspuntín ni el pelo del bigote de una gamba. Pero no vayamos por ahí, que Trump no entiende de sutilezas ni metáforas. El gran Charlot parodiaba a Hitler jugando con la bola del mundo. Trump cree que sus posaderas son esa bola del mundo y ve ufano a las naciones que quieren negociar los aranceles haciendo cola para besarle el trasero. Lo ha dicho con claridad el matón/payaso: «Me están besando el culo». Hay una cuestión antes de pasar a los besos: ¿sabemos si el presidente norteamericano tiene el nalgatorio limpio? ¿Usa dodotis mientras juega al golf con la pelotita planetaria? Los esfuerzos son traicioneros a cierta edad y un fuerte golpe en busca del hoyo puede aflojar los esfínteres de forma vergonzante.

De todos modos, y a pesar de la bajada arancelaria al 10 por ciento, Ursula von der Leyen debería exigir una inspección visual y olfativa, en modo prueba prostática, antes de cumplir con el rito del «beso negro», que así llamaban a tal ósculo en el menú de servicios especiales de los prostíbulos. Pero a Trump, pelín racista, no le gustará nada eso del beso negro. Bien pudiera suceder que tuviera el antifonario color naranja, un culo naranjito, pero no creo que Melania Trump, tan fina y elegante, se rebaje a aclarar la cuestión. En sus ensoñaciones infantiles, debe de creer el emperador yanqui que tiene el pompis de Jennifer López. Ahora, el «The New York Times» dice que «si votas a un payaso, solo puedes esperar un circo». Como si me leyeran todos los días, oigan.