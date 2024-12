Se desvela el motivo por el que Anabel Pantoja no quiere saber nada de su tía

Anabel Pantoja está inmersa en una burbuja. Esa que conlleva la maternidad, especialmente para aquellas madres primerizas que viven alejadas de sus seres queridos. Desde que se instaló en Gran Canaria para comenzar una vida lejos de la televisión, también se ha propuesto vivir ajena a las polémicas. Eso le hace guardar silencio sobre los entuertos de su tía, Isabel Pantoja, con sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja. Son muchos, no quiere atarearse en mediar una paz imposible o contextualizar unos problemas del pasado muy controvertidos en los que seguramente acabaría mal parada. Es por ello que su silencio es aplastante en esta etapa. Al menos sí sobre lo que le ha separado de la tonadillera, pues desde hace unas semanas se asegura que su idílica relación se ha ido al traste. No mantienen el mismo contacto fluido de antes y la distancia geográfica no es la excusa que lo explica, pues este cambio se ha producido recientemente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han retirado la palabra? Ya se ha desvelado el misterio que llevaba semanas pululando a modo de rumor.

Isabel y Anabel Pantoja en una imagen de archivo Instagram

Ha sido Leticia Requejo desde el plató de ‘TardeAR’ la que ha explicado qué sucedió este verano para que sobrina y tía hayan separado sus caminos. Después de ser inseparables en lo profesional y en lo personal, ahora lo suyo hace aguas. El motivo que esgrime la periodista es David Rodríguez, el novio de la influencer y padre de su hija Alma. Aunque el vínculo no está del todo destruido, sí que está “muy debilitado”. Uno de los motivos es que “a principios de junio, Isabel Pantoja le pide a una persona que despida a David de la clínica en la que trabaja. Él, aunque ya no ejerza de fisio de Pantoja, sí hace sus servicios en Córdoba. Esa persona se niega a que David deje de tener trabajo y le dice cómo le voy a despedir si tu sobrina está embarazada”. Como plan B a su vida cuando se quedase en paro, la tonadillera llegó a sugerir que podría hacer “lo que hace ella, vivir de las exclusivas”.

Como cabría esperar, cuando este suceso llegó a oídos de Anabel Pantoja, no le sentó nada bien. No entendía por qué su tía le deseaba ese mal a su pareja, con el daño añadido que se quedaría sin trabajo meses antes de ser padre. “Nunca han visto con buenos ojos a David, ni como novio, ni como padre de la hija de Anabel, por todo lo que pasa en la gira americana de enero de 2023”. Recondujeron la situación, aunque irremediablemente ya no podían verse con los mismos ojos. Algo que se agravó después cuando su tío Agustín Pantoja le dio un ultimátum tras ver en redes sociales que se había citado con Mariló, quien fuese íntima de Isabel Pantoja antes de ser declarada vetada por la familia: “Ve esas fotos y le exige a su sobina que deje de tener relación con ella, porque si no quién va a cortar relación con los Pantoja son ellos”. No le hizo caso y como persona adulta tomó sus propias decisiones, lo que fue entendido como un desafío por parte de sus tíos.

Anabel Pantoja y su novio, David Rodríguez Instagram

Pero esos dos motivos los ha planteado Leticia Requejo, pero hay más razones que plantea Alexia Rivas, al tener sus propias fuentes. La periodista respalda a su compañera desde ‘Vamos a ver’ y también subraya que entre Isabel Pantoja y su sobrina las cosas no andan bien. Es más, sube la apuesta y asegura que su buen rollito siempre ha sido “de cara a la galería” y que no es tan idílica como ha tratado de mostrar en las redes sociales Anabel Pantoja. De hecho, mantiene que esa constante exposición de su relación con la artista es “para fastidiar a su hija”. Pero al final la fastidiada ha sido la cantante, al ver que perdía apoyos cuando su hija lloraba desconsolada denunciando públicamente las vejaciones de su madre y su hermano: “A Isabel Pantoja no le ha sentado nada bien que Anabel no rompiera ninguna lanza a su favor, que no se posicionara. Le ha sentado súper mal, tanto que no quiere ahora mismo tener ningún contacto con ella. Anabel ya hace una temporada que la ha apartado de su lado, dice que no quiere saber nada. Isabel espera que hiciera algún comentario a su favor”. Aun así, conoció a la nueva integrante del clan Pantoja, aunque por vídeollamada.