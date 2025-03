El dolor de Elena Furiase: obligada a separarse de sus hijos por un tiempo

Lolita Flores muchas veces se ha quejado de que, a su hija, Elena Furiase, no le ofrecían tanto trabajo como se merece. También hablaba de su miedo a que le sucediese lo mismo que a ella, que vio cómo le llovieron las ofertas laborales cuando su madre, Lola Flores, falleció: “Yo quiero ver a mi hija triunfar, que no le pase como a mí, que se tuvo que morir mi madre para que o triunfara”. Esto lo ha sufrido la artista como “una espina” clavada en su corazón: “Mi madre se tuvo que morir para que la gente volviera los ojos hacia mí. Que se den cuenta quién son mus hijos, que yo no tengo nada que ver. Yo los parí. Mi madre y mi padre dejaron luz para todos ellos”, subrayaba hace ahora cuatro años. Por fortuna, a su hija, actriz de profesión, le han seguido llamando para ofrecerles papeles, aunque quizá no tanto como les gustaría. Pero ahora están de enhorabuena y tiene un nuevo trabajo, lo que le genera una gran ilusión, aunque también esto conlleva un gran dolor intrínseco, pues le obliga a separarse de sus hijos.

Story de Elena Furiase Instagram

Elena Furiase ha compartido la buena nueva con sus seguidores de Instagram, aunque con un sentimiento agridulce embargándola. La actriz ha dado a conocer que ha encontrado un nuevo trabajo, un proyecto que le devuelve la ilusión, pero que le obliga a separarse de sus vástagos por un tiempo: “Una de las mejores cosas que tiene mi trabajo es también una de las peores… y es cuando te tienes que ir unos días de casa”, detallaba la artista la dualidad que supone su dedicación a las artes interpretativas. Aun así, reconoce estar “muy ilusionada” por lo que se trae entre manos que, al estar en una etapa muy temprana de producción, aún no ha desvelado los detalles para saber de qué se trata: cine, teatro, televisión…

Este sentimiento enfrentado lo sufren muchos otros padres y madres en distintas profesiones. Elena Furiase ha querido dejar constancia de que ella también siente renacidas ilusiones cuando le ofrecen un papel con el que volver a brillar con luz propia, pero el dolor que experimenta ante la idea de tener que poner tierra de por medio con sus niños. “Los estás deseando, por un lado, pero por otro se te parte el alma. Entiendo que no será nada relevante para mucha gente, pero para mí es un mundo”, confiesa la hija de Lolita Flores, que se anticipa a posibles críticas por mostrarse vulnerable en su faceta como madre, sabiendo que habrá quienes saquen punta de cualquier detalle que dé sobre su vida personal. También le pasaría igual si da mayores pistas sobre lo que se trae entre manos, de ahí que se limite a decir que “estoy feliz, ilusionada y contenta con lo que viene”, sea lo que sea. Habrá que esperar para ver qué trabajo ha conseguido y si éste le obliga a estar mucho o poco tiempo fuera de casa, alejada de sus hijos, lo que supone el peor pago por su amada profesión.