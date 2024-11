Dulceida ya tiene en sus planes el segundo baby

Dulceida, que estos días acudía al evento de GHD "Iced Luxe Party" en Madrid, un mes después de dar a luz a su hija, ha confesado que se siente exultante con la maternidad: "es estupenda, es una locura de bonita, y tengo que reconocer que era verdad lo que me decía mi madre: 'Cuando seas madre me entenderás, cuando seas madre conocerás un amor que no conocías'". Aida Domenech reconoce que es "cien por cien así, yo estoy enamorada, embobada y muy feliz y sorprendida porque creo que lo estamos llevando muy bien".

La creadora de contenido destaca que la pequeña Aria, que nació el 15 de octubre, "es muy buena" y que lo único que le preocupa es "el reflujito de gases que tiene. Tiene horas de llorar mucho. Me encantaría decirle 'Amor, aquí estoy', y se lo digo pero no me entiende. Esa es la peor parte, pero en general la niña es súperbuena".

Un hermanito para Aria

Muy recuperada del parto, Dulceida afirma que ya ha olvidado el parto: "Creo que en general las mujeres tenemos un súperpoder. No me acuerdo. Yo tuve un parto muy largo, un poco complicado, de muchas horas, que acabó en cesárea pero no recuerdo el sufrimiento. Y ahora veo los vídeos es maravilloso. Y eso que, con la cesárea, si me pongo a pensar, recuerdo que no puedes levantar, no te puedes mover, no puedes coger en brazos de pie a tu hija...". A pesar de ello ya se plantea en dar un hermanito a Aria: "Es muy pronto. Pero la idea es darle un hermanito".