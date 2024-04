Elena Tablada se transforma en una trolls por el cumpleaños de su hija Camila: así ha sido su divertida fiesta temática

Ayer, la hija de Elena Tablada y Javier Ungría cumplió 4 años y la diseñadora no dudó en organizarle un fiestón temático a su pequeña por todo lo alto junto a sus familiares y allegados más cercanos en su casa. Por este motivo, la exconcursante de "Bailando con las estrellas" decidió sorprender a Camila y se disfrazó de una muñeca trolls rosa y ambas vivieron un divertido momento cargado de emoción. La pequeña, nada más ver entrar por la puerta a su madre disfrazada de su muñeca favorita, se quedó en shock y no se separó de ella en ningún momento de la velada.

La fiesta de cumpleaños temática de Camila, la hija de Elena Tablada y Javier Ungría Instagram

Las muñecas trolls marcaron la temática de la fiesta de cumpleaños de Camila, desde la tarta a los globos. Elena Tablada ha compartido numerosos vídeos y fotografías del maravilloso día que disfrutó junto a su familia por el aniversario de su hija, muy emocionada y agradecida de poder haber vivido un día tan especial rodeada de los suyos. "Lo que se hace por un hijo... pero... la sangre, la energía y la vibra es más espesa que el chocolate. Mi hija y mi sobrino Oli se brotaton con Poppy con los ojos cerrados... porque lo que no se palpa, pesa más y lo que no se palpa es familia", ha escrito la diseñadora en el vídeo que ha publicado transformándose en una muñeca trolls.

Elena Tablada sorprende a su hija vestida de trolls por su cumpleaños Instagram

Javier Ungría, padre de Camila, fue uno de los grandes ausentes en el día del cumpleaños de su pequeña. El empresario se encuentra ahora mismo participando en "Supervivientes" aislado del mundo exterior y no pudo disfrutar de su hija en esta fecha tan especial para ella. Aún así, Elena Tablada sí festejó el aniversario de la menor por todo lo alto y no dudó en felicitarla a través de un story de Instagram con un mensaje que, seguro, no gustará nada a su exmarido cuando lo vea. "Llegaste con tus 1500 moyas al estilo muñeco Michelín para revolucionar con alegría nuestras vidas. Gracias por elegirme como tu mamá, no te voy a fallar. No pierdas nunca esa autenticidad tan salvaje y tan Tablada que te representa", escribió la televisiva, frase que algunos seguidores han interpretado como un zasca a Ungría.

Aunque el empresario se encuentre a miles de kilómetros de su hija, seguro que se acordó ayer de la menor y la tuvo muy presente por el día de su cuarto cumpleaños. Antes de volar a Honduras, Javier Ungría le dedicó una bonita carta de despedida en Instagram, con zasca incluido a Elena Tablada: "Mi pequeña, ojalá fueses un poquito más mayor para poder explicarte lo que voy a hacer, dónde voy y los motivos por los cuales voy a alejarme de ti unas cuantas semanas... no es lo único pero, sí, lo que más me importa. Las cosas han venido así pero, no te preocupes, te vas a hartar de verme la cara toda la vida. Te quiero infinito mi preciosa bestia parda".