Elena Tablada desvela el secreto que siempre calló sobre David Bisbal

Elena Tablada ha guardado todos estos años un secreto y no estaba dispuesta a desvelarlo. El protagonista de su silencio es David Bisbal, padre de su primera hija, Ella, y quien fuese su amor platónico hasta que en el año 2005 se hizo realidad. Sin embargo, la cordialidad en su romance se terminó un año después de convertirse en padres, en 2011, aunque los motivos de su ruptura siempre fueron un misterio. Se dieron muchas explicaciones para contextualizar el final de sus días felices, pero lo cierto es que los protagonistas siempre prefirieron dar la callada por respuesta y no desvelar qué sucedió entre ellos. Hasta ahora. La diseñadora de joyas se ha sentado en el plató de ‘De viernes’ para poner a sus ex en su sitio, comenzando por el cantante almeriense, terminando por Javier Ungría, aún en Honduras inmerso en ‘Supervivientes 2024’.

Así, la última entrevistada por Santi Acosta y Bea Archidona desvelaba el gran misterio: “Éramos muy jóvenes, fueron años muy bonitos y después se rompió el amor. Hubo gente que se metió y que lastimó tanto la relación como la separación”, se quita de encima un peso que venía soportando a modo de secreto desde hacía 13 años. Sin embargo, pese a que su ruptura fue traumática y que a lo largo de estos años se han enfrentado en amargas disputas por diferencias con su hija, ahora la concursante de ‘Bailando con las estrellas’ ha querido dejar claro que su relación con David Bisbal es excelente: “Tenemos una hija adolescente y es muy importante que nosotros tengamos nuestro triángulo. Le guste a quien le guste y a quien no también”, zanjaba con firmeza, haciendo alusión a posibles desavenencias con sus respectivas parejas y a sus familias, que podrían haber dificultado estos acercamientos tan necesarios por el bien de la hija que tienen en común.

Eso sí, aunque lo pareciese en un principio, Elena Tablada no estaba tan conciliadora. Aunque tenía bonitas palabras para David Bisbal, lo cierto es que no tiene tanto tacto con su mujer, Rosanna Zanetti, a quien no perdona lo sucedido con el lío de las redes sociales, cuando se enfrentaron por las publicaciones de fotos de sus hijos: “No fue de mi agrado que yo no pudiera subir fotografías de mi hija y otras personas sí”. Esto las enfrentó mediáticamente, pero también supuso un problema con el cantante, hasta el punto de llegar a los tribunales para ver quién llevaba razón.

Chenoa y Elena Tablada en un montaje La Razón Europa Press / Gtres

Además, hablando de otros amores del almeriense, ha salido en la conversación Chenoa. Se aseguraba que su romance se acabó cuando Tablada entró en escena, ella lo niega: “Nos conocimos en los Premios lo Nuestro. Un amigo en común nos pudo en contacto y empezamos a escribirnos. No estaba con ella, estaban en proceso de separación y él de gira. Empecé con él más tarde”, quiso dejar claro. Además, asegura que su relación con la cantante es buena: “Me cae muy bien. Cuando nos encontramos es cariñosa y del pasado no hablamos. Hay cosas más modernas de las que reírse”, se zafaba de una posible polémica.

Algo que llegaría después, cuando Elena Tablada entraba a hablar sobre su delicada relación con Javier Ungría, con el que continúa batallando en los tribunales por su hija en común. Después de siete años de amor y tras haber pasado por la vicaría, la pareja anunció el fin de su matrimonio en 2022, iniciando con ello una amarga batalla. No ha querido enterrar el hacha de guerra y, de hecho, ha avivado el fuego echando más leña: “Estoy súper agradecida de que esta relación se rompiera. Cuando te conviertes en padre es un acto de generosidad y no todo el mundo está preparado y menos para ser padrastro. En el momento en el que tú pones como excusa cruel ante tu pareja a su hija se acaba todo. El juicio está ahí, no se puede pedir la custodia compartida y desaparecer. Por consejo de mi abogada, un amigo me contrató un detective no por terceras personas, sino porque me está pidiendo la custodia compartida de mi hija y quiero saber qué tipo de vida lleva”, deja en el aire sobre las acusaciones que ha ido vertiendo este tiempo y que ponen en duda su estilo de vida.