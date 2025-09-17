El "Embrujo" Félix Ramiro: una oda al arte de los azulejos

La moda española ha vuelto a tomar las calles de Madrid. Desde el pasado sábado, la capital española se ha convertido en el epicentro de la alta costura y de las próximas tendencias de la temporada de S/S 2026 con las diferentes propuestas de Madrid Es Moda. Este miércoles 17 ha arrancado la nueva edición de la MBFW, que celebra su 40 º aniversario. Félix Ramiro, uno de los encargados de inaugurar los desfiles OFF de esta edición fuera de IFEMA, ha presentado "Embrujo", su última colección, en el Centro Cultural Daoíz y Velarde de Madrid, un espacio en formato teatro que cuenta con 17 filas y un total de 330 butacas. Félix Ramiro, que siempre destaca por las localizaciones de sus desfiles, explica a LA RAZÓN que el motivo de su elección: "Los espacios son muy importantes. La localización para una presentación para mí es el 50%. He elegido este centro porque me recuerda mucho a La Nave. La iluminación es perfecta y la arquitectura va mucho con nuestra puesta de escena. En este desfile de ‘Embrujo’, queríamos realzar la imagen del hombre, la arquitectura y los diseños. En un espacio abierto tan bonito y con esa arquitectura tan innovadora y perfecta, se ha lucido la pasarela y el desfile".

Inspirada en el arte de los azulejos

En esta nueva colección, una de las más coloridas del diseñador, podemos encontrar al Félix Ramiro "creativo, el que siente pasión por cada patrón y puntada". "La obligación de un diseñador es renovarse y ofrecer cosas nuevas día a día", expresa a este periódico.

Desfile de moda masculina de FŽlix Ramiro. Jesœs G. Feria Fotógrafos

La colección "Embrujo" está inspirada en el arte de los azulejos. Tal y como explica el diseñador, "destaca por tener una paleta de color muy amplia, pero siempre jugando con el ‘embrujo’, con los zócalos y los mosaicos, con el paisaje de los miles de patios que tiene España". Tejidos como lino, seda, algodón orgánico, lana fría, popelín, viscosa o lamé se cruzan con patrones que evocan armonía y contraste: efectos arquitectónicos, zócalos, carteras asimétricas con pespuntes largos, trabillas, delanteros efecto tipo persiana, sobrecamisas estructuradas, bombers, pantalones con personalidad y un destello de americanas y trajes que reinventan la sastrería desde una visión depurada y renovada.

"El proceso creativo ha sido muy apasionante. Primero, Miguel Ángel Ramiro y yo elegimos los tejidos en Milán. Hemos tenido la suerte de hacer tejidos exclusivos con estampados diseñados por nosotros, que nos recuerda a la artesanía, la arquitectura y la belleza de toda España. Es una auténtica locura esta colección", declara Félix Ramiro emocionado sobre "Embrujo".

José María Almoguera y José Carlos Montoya, protagonistas del desfile

"Los valores del hombre de Félix Ramiro es cuidar mucho su imagen, los patrones, los tejidos, los acabados casi perfectos de nuestras prendas, y siempre dar importancia a los tejidos, que son sostenibles y naturales. Cuidamos la sostenibilidad y los equipos, nuestras prendas son hechas en España, todos los muestrarios están hechos en nuestra fábrica de Toledo y nuestro personal, además de cualificado, está muy cuidado", explica el diseñador, poniendo el valor a la firma.

Desfile de moda masculina de FŽlix Ramiro. Jesœs G. Feria Fotógrafos

Para la presentación de "Embrujo", Félix Ramiro ha contado con dos amigos de la firma que han ejercido de modelos: José María Almoguera y José Carlos Montoya. El exconcursante de "La isla de las tentaciones", después de unos meses retirado de la pequeña pantalla abrumado por la sobreexposición mediática, ha vuelto por la puerta grande a la esfera pública de la mano Félix Ramiro, estrenándose como modelo. "Una de las cosas que ha siempre Félix Ramiro a lo largo de su historia ha sido contar con amigos en las pasarelas. Al final, Félix Ramiro es una gran familia y he tenido la suerte y el honor de que me apoye gente como Tino Casal, que fue el primer cantante que apoyó mi firma con looks que lució, a Camilo Sesto, además de cantantes, futbolistas o empresarios que siempre han dado mucha visibilidad a la marca. En esta última ocasión, José María Almoguera es cliente y muy amigo de la firma, todos los trajes que tiene son nuestros, incluido con el que se casó. El caso de José Carlos Montoya es diferente y ha sido porque tenemos amigos en común. Tiene un físico bastante potente, es un hombre que ha estado bastante desconectado y quería reaparecer en un evento importante. Yo creo que desfilar en la colección 'Embrujo', que además va con su tierra y su arte, en la MBFW de Madrid... Mejor momento que este para reaparecer, imposible", explica el diseñador sobre sus mediáticos modelos, las estrellas de su último desfile. "Trabajar con ellos es una maravilla. Somos todos una gran familia y lo que pretendemos es dar visibilidad a la marca, sorprender con nuestros diseños, pero, sobre todo, hacer felices a mucha gente y serlo también nosotros con este trabajo y pasión que nos une, que es la moda y el diseño".