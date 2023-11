Emilia Mernes: "El beso con Tini es entre amigas, sexualizarnos no era el fin"

Es una de las artistas más escuchadas del mundo en el género urbano. Acaba de lanzar su esperado segundo álbum, ".mp3", y está batiendo récords de escuchas con este viaje a los 2000, época que ha querido homenajear en su último trabajo. Hablamos con la argentina sobre música y empoderamiento femenino. Su nombre lidera todas las listas de éxitos musicales y acumula más de quince millones de oyentes mensuales en Spotify. Emilia no necesita presentación.

Estrena ".mp3". ¿Esperaba usted esta acogida?

Siempre intento mantener las expectativas justas, pero con este disco se han superado, sin duda. Estoy muy contenta.

¿Por qué ha querido rendir homenaje a los 2000?

Porque esa era la música con la que yo crecí y para mí es icónica, la época dorada. Es lo que más me inspira a la hora de hacer canciones y me parecía interesante poder traer ese concepto a la actualidad. Mucha gente que me sigue no saben lo que es un MP3, ni la música que se escuchaba en esos momentos… Por eso me parecía interesante traer el pop de nuevo a esta era.

¿Qué es lo que más y menos le gusta de esa época?

La moda, me encanta. Los tiros bajos, las boinas…Y la música, por supuesto. Y lo que menos, no sé si hay algo que no me guste. No recuerdo algo negativo, tengo recuerdos muy lindos.

"La original", con Tini, ha revolucionado las redes y batido récords. ¿Cómo surgió esta colaboración?

La admiro desde hace muchísimo tiempo y por suerte pudimos coordinar nuestras agendas este año para reunirnos. Hicimos la canción aquí en Madrid y fue muy bonito. Salió super orgánico. La quiero, la admiro y que sea parte de mi álbum para mí, es un orgullo muy grande.

Dice la letra que "hoy vos vas a conocer la versión original". ¿Cuál es la de usted?

Mi versión original es la que muestro todos los días. Es la versión con la que me siento segura y estoy contenta, feliz, rodeada de la gente que quiero, de mi familia, de mi perrita... Rodeada de las cosas reales y de lo verdaderamente importante.

Ambas son la viva imagen del empoderamiento femenino en el videoclip. ¿Qué significa para usted esa palabra?

El empoderamiento es algo por lo que venimos luchando las mujeres desde hace tiempo, es un movimiento muy grande. Nos hemos ganado un montón de derechos que nos merecemos, estamos pudiendo alzar la voz, que se nos escuche. En mis canciones trato de realzar esa lucha que tenemos constantemente por esa equidad por la que seguimos peleando aún. Yo trato de poner mi granito de arena y colaborar con mis canciones para apoyar todas las causas que hagan que la mujer se sienta empoderada.

Al final del videoclip se besa con Tini. ¿Estaba preparado?¿Qué piensa de la repercusión que ha tenido?

Es un beso entre amigas. He leído muchos comentarios que decían que queríamos sexualizarnos, aunque no era ese el fin. ¿Quién no ha salido alguna vez a tomar algo con sus amigas y se ha dado un pico? No es un beso pasional, todo lo contrario, no hay ninguna connotación rara. Fue algo divertido que surgió en el momento.

¿Quiénes eran sus divas favoritas en 2000?

Britney Spears, Madonna, Nelly Furtado, Gwen Stefani, Missy Elliott, Pink, Beyoncé, Shakira, Thalia, Paulina Rubio… Mujeres increíbles.

¿Con quién le gustaría colaborar en un futuro?

Me encantaría con una artista española que también es muy «flow» 2000 y es Bad Gyal. Me fascina, ojalá que podamos hacer algo juntas.

¿Veremos una sesión con Bizarrap?

Algún día. Lo quiero mucho, tenemos una amistad y lo admiro un montón. Es un grande y representa a nuestro país de una manera increíble.

Haciendo alusión al nombre de su disco… ¿recuerda alguna canción que escuchase en bucle en su MP3?

"Dejà vu", de Beyoncé y Jay-Z. También a Bandana, Mambrú...

Se ha convertido en una de las artistas más internacionales de su país. ¿Siente algún tipo de presión por tener tantas miradas sobre usted?

La presión me la pongo yo misma porque soy muy exigente. Siempre me estoy nutriendo, queriendo mejorar mi versión… La presión y las frustraciones siempre están, pero trato que no me opaquen el momento de disfrute.

Junto a su novio Duki forman una pareja muy mediática. ¿Ha influido la fama en su relación?

No siento que seamos una pareja mediática, sino una pareja que, casualmente, estamos los dos viviendo de lo mismo, somos los dos artistas y podemos acompañarnos un montón por vivir los dos de lo mismo. Somos compañeros, nos respetamos.

¿Qué es lo que más le gusta de nuestro país?

España tiene una cultura increíble. La comida, su gente, unos fans que me llenan de amor...Siempre que vengo me lo paso muy bien.

¿Y qué no puede faltar nunca en su bolso?

Mi cámara digital, muy 2000.