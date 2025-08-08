El escandaloso motivo por el que Paulina Rubio planta a Colate (y al juez) en el juicio

La guerra entre Nicolás Vallejo-Nágera, popularmente conocido como Colate, y su ex, Paulina Rubio, no tiene fin. Es más, se recrudece cada vez más y es que son muchas las zancadillas que ambos se ponen ante la justicia en su eterno deseo de llevar la razón. Pero también está sobre la mesa la decisión que ponen en manos de un juez sobre la custodia de su hijo en común, el pequeño Nicolás, que les ha llevado a tener una nueva cita en los tribunales. Una a la que la cantante ha causado baja. No se presentó este jueves cuando tenía previsto batallar por el destino de su vástago. Un movimiento que ha enfadado a su ex y extrañado a todos.

La Corte de Miami iba a ser escenario de una vista judicial para decidir una vez más el futuro de su hijo, que ya tiene 14 años. Colate tuvo que viajar hasta allí, cruzando el Atlántico desde España. Por su parte, la mexicana optó por no presentarse, dejando tirado no solo a su enemigo en los tribunales, otrora gran amor, sino también al juez y los abogados. Y eso que reside en Miami y tendría fácil hacer acto de presencia.

¿Qué hacía Paulina Rubio para plantar a Colate?

La situación del menor es lo que preocupa a la justicia de Miami. Tras analizar su estado emocional se le diagnosticó con ansiedad y estrés. Lleva toda la vida en Miami al lado de su madre, pero presenciando la batalla de ésta con su padre. Esto ha puesto su vida al límite, lo que obligó a un juez a considerar necesario su descanso, permitiendo que pasase el verano en España con Colate. A la cantante no le hizo la menor gracia esta idea y ha puesto muchas trabas para que así fuese. Pero aquí solo priman las necesidades del niño.

Colate Vallejo-Nágera Gtres

El juez obligaba a Paulina Rubio a ser la encargada de llevar personalmente a su hijo a España para su reencuentro con su padre. Incumplió la orden judicial. El niño viajó solo, cruzando el Atlántico sin la compañía de un adulto o una persona responsable de su seguridad, lo que ha generado mucho revuelo. También por los recursos presentados por la madre para limitar la custodia del padre, así como desatender el deseo del niño de estar en España con la familia Vallejo-Nágera. Todos han sido denegados por la justicia. Quizá por eso ella ha perdido el respeto hacia los jueces, decidiendo ahora darles plantón en su última vista en Miami.

¿Dónde estaba Paulina Rubio? ¿Por qué no se presentó en la vista? ¿Tenía mejores planes que decidir el futuro de su hijo en los tribunales? Ella no ha roto su silencio. Su abogada también callaba ante las preguntas de los reporteros que aguardaban a las puertas de la Corte de Miami. Pero desde ‘TardeAR’ lo han descubierto, tras tener acceso a los documentos legales que explican el plantón de la polémica. En ellos se lee que “la madre decidió reanudar su tiempo de custodia con el menor conforme a los términos del Plan de Crianza, pasando algunos días con la familia en Grecia, y por lo tanto, no puede asistir personalmente a la Audiencia de Conferencia de Estado”. Es decir, estaba de vacaciones, desacatando las órdenes una vez más.