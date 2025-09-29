Patricia Pardo rompe su silencio sobre los inicios de su historia con Christian Gálvez: "Me han puesto la etiqueta de 'la mala de España'"

El amor, cuando surge en medio del huracán mediático, rara vez resulta sencillo. Patricia Pardo lo sabe bien. La periodista gallega de 42 años, actual rostro de "Vamos a ver", ha roto por primera vez su silencio sobre los inicios de su relación con Christian Gálvez, un romance que desde 2022 estuvo rodeado de rumores, filtraciones y juicios precipitados. "Ahora ya es otra cosa, pero el primer año fue terrorífico", confesó en el pódcast "Lo que tú digas", de Álex Fidalgo.

En su relato, Pardo recordó la dureza de aquel tiempo en el que, sin haber dado aún un paso público junto a su pareja, ya se encontraba en el centro de la polémica. "Me han puesto la etiqueta de ‘la mala de España’ sin conocerme, juzgándome por algo que no pasó. Y a él, ni te quiero contar", explicó con franqueza. Una etiqueta que, asegura, fue tan injusta como dolorosa.

Rumores, juicios y silencios

La presión mediática fue implacable. El nombre de Pardo quedó asociado a la separación de Christian Gálvez y Almudena Cid, y durante meses las especulaciones sobre terceras personas ocuparon titulares. Ella lo niega de manera tajante: "Las personas que filtraron que nos estábamos conociendo eran mis compañeros. No teníamos una relación. Éramos dos personas divorciadas o separadas que se habían cruzado en un pasillo de Telecinco y que tonteaban, pero no habíamos dado un puñetero primer paseo por la calle".

En medio de esa tormenta, Patricia reconoce que se sintió desprotegida y sola, salvo por una excepción: "Fueron los únicos que me creyeron", dijo sobre los periodistas de ¡HOLA!, a quienes confió off the record que llevaba más de medio año divorciada. "No le interesó a nadie, era más fácil colocar la etiqueta de ‘los malos de la película’".

Con la perspectiva que da el tiempo, admite que tal vez debería haber hablado antes para poner freno a los rumores: "Durante mucho tiempo tuve que morderme la lengua. Ahora reconozco que igual me equivoqué y que tenía que haberlo hecho".

De la tormenta a la calma

Lo que entonces era dolor y desconcierto, hoy se ha transformado en estabilidad y plenitud. Tras la llegada de su hijo Luca en 2023, Patricia y Christian consolidaron una familia que ella describe como un refugio. No obstante, la maternidad, confiesa, también supuso un reto añadido en su exigente carrera televisiva: "Jamás es buen momento para ser madre y más si trabajas en televisión. Jamás. Yo tengo que trabajar sí o sí. Con tres hijos no te puedes permitir no trabajar. Los niños no son un freno".

Su realidad es la de una mujer que ha aprendido a conjugar amor, familia y profesión en un mundo donde la exposición mediática no da tregua. Hoy, lejos de aquella etiqueta injusta, Patricia y Christian se muestran como una de las parejas más sólidas del panorama televisivo. Ya sea en redes sociales o en televisión, su complicidad resulta evidente.

Lo que en sus inicios fue tormenta, hoy es calma. Patricia sonríe convencida de que todo el sacrificio valió la pena: "Hemos pagado un peaje muy grande, pero ahora vivimos nuestra mejor etapa".