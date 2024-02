Los escotes más radicales -y la tendencia braless-, protagonistas de los Goya

Push up chest: eleva el pecho sin cicatrices

Esta zona, a lo largo de la vida de una mujer, sufre tantas fluctuaciones como las acciones bursátiles: dietas, embarazos, lactancia, exceso de sol, menopausia…Tantas alteraciones, lógicamente afectan a su firmeza. Si a esto se le suma que el pecho son glándulas, no músculos y que su único sostén es la piel del escote, te darás cuenta de que su fragilidad es máxima y termina cayéndose. Este problema que arruina el escote de millones de mujeres y que a algunas les llega a acomplejar tanto, tiene solución.

La Dra. Lía Fabiano, cirujana plástica, ha creado un procedimiento ambulatorio, mínimamente invasivo “Push up chest” (elevación del pecho), que consigue solucionar la ptosis mamaria, sin aumentar su tamaño ni modificar su forma y sin dejar cicatriz alguna.

“Las candidatas a someterse a este procedimiento son aquellas que no tienen un descolgamiento drástico, sus mamas son pequeñas o de tamaño medio y cuya piel no está fotoenvejecida”, explica esta cirujana plástica que trabaja en sus centros, LF Clinic en Palma de Mallorca y Barcelona. La doctora Fabiano realiza cuatro incisiones mínimas, en puntos estratégicos de la mama. Dos los oculta en el surco y los otros dos, en la parte superior del borde areolar. El paso siguiente es “introducir una fina cánula y, aplicando una técnica propia, en abanico, realizo un trazado tensor. Esta cánula, provista de un mecanismo de radiofrecuencia fraccionada, genera un calor, que logra una contracción del tejido subdérmico y de los septos conjuntivos, y todo ello consigue tensar y levantar las mamas”, explica esta cirujana plástica. “Los accesos, no necesitan ni siquiera de puntos, unos steril-streep son más que suficientes”, afirma esta cirujana. Realiza el “Push up chest” con sedación local, leve y la intervención dura una hora y media, aproximadamente.

Las pautas a seguir en el post son sencillas:

Te permite la incorporación inmediata a la rutina diaria y a realizar una actividad moderada, sin hacer movimientos extremos, deportes de contacto o de impacto, no saltar ni correr, durante las próximas 6 semanas, así como evitar levantar los brazos o cargar peso, en la primera semana. El uso de sujetador es obligatorio.

La pregunta del millón es ¿cuánto se consigue elevar las mamas? “Depende de cada caso, pero la media está entre 1,5 y 2,5 cm. Puede parecer poco, pero el cambio en el escote es espectacular y, además, no queda cicatriz alguna. En casos de mujeres con una gran ptosis mamaria, tendríamos que recurrir a una mastopexia covencional”, reconoce la Dra. Fabiano. La paciente ya percibe el cambio inmediatamente después de terminar el procedimiento, pasada la inflamación inicial, y los resultado son ya evidentes a partir de las 3-4 semanas.

- Precio: desde 3.500 €

- Dónde: LF Clinic en Palma de Mallorca y Barcelona. Tel: +34 656 33 46 99.

LA ALTERNATIVA A LA CIRUGÍA:

Push Up de FARMA DORSCH es un revolucionario tratamiento que aumenta el volumen y eleva el pecho, al mismo tiempo que reafirma, tensa y embellece al máximo la piel de la zona. Y todo esto lo consigue con un 98% de Clean Ingredients.

EFECTO ‘WONDERBRA’… Y MUCHO MÁS • Reafirma, aumenta el volumen y eleva el pecho -y también de los glúteos-. • Estimula la producción de colágeno y elastina proporcionando firmeza y tonificación. • Tiene propiedades reafirmantes, tensoras, suavizantes e hidratantes. • Evita la pérdida transepidérmica de agua mejorando la hidratación natural de la piel. • Previene y reduce la formación de estrías.

EL PLUS: estarás deseando extenderlo por su textura ligera, cero grasa y de rápida absorción… y por su perfume de notas verdes y amaderadas que dejan un agradable aroma fresco y limpio. MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel limpia y seca en el busto, cuello, escote y/o glúteos, con un suave masaje, día y noche, 1-2 veces al día, durante al menos un mes.