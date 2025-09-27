El espejo del alma: las curvas bien puestas (y a 15.000 euros) de Elsa Pataky

Seamos sinceros, difícilmente encontrarán un ejemplo más claro de lo que es ser una verdadera «cañona» con curvas bien puestas, ¡ni barrigas ni lorzas! Hay verdades universales, y una de ellas es que Elsa Pataky es, sin lugar a dudas, espectacular. Su belleza puede gustar más o menos, pero es innegable que posee un físico digno de admiración. A lo que se suma que es simpatiquísima, y tiene una familia de cine, aunque últimamente echamos de menos no verla en la gran pantalla. Hablando de arte.

La actriz ha pasado por el quirófano para mejorar su apariencia. Para comenzar, su famosa rinoplastia fue un éxito y el salto a la fama del cirujano que se la realizó: Juan Peñas. Un ajuste que le ha dado a su nariz una apariencia más fina y estilizada, que puede costar entre 3.000 y 6.000 euros.

Ella ha negado haberse operado, pero esas narices no se afilan solas, ¿verdad? Además, Elsa se hizo una bichectomía que puede costar alrededor de 1.500 euros. logrando un rostro más esculpido y definido.

Por si fuera poco, se rumorea que ha paso por una mamoplastia de aumento, que oscila entre 4.000 y 7.000 euros; y una lipoescultura –esto no lo tengo tan claro– en piernas y espalda, que puede variar de 4.000 a 6.000 euros. ¡Enhorabuena, Elsa! Porque a tus 47 años sigues deslumbrando. Aunque sea cierto o no que tenga el título de «mejor operada» de España, podemos afirmar que es una de las mujeres más sexys y guapas del planeta.

Elsa Pataky en una imagen de archivo Gtres

Desde que comenzó su carrera en «Al salir de clase», donde lucía un rostro completamente natural, hasta convertirse en la estrella internacional que es hoy, Elsa ha sabido mantener su esencia. La evolución de su imagen ha sido sutil pero evidente, mostrándonos que la cirugía plástica bien entendida puede mejorar la belleza y mantener la juventud de forma natural y, seamos realistas, incontestable.

Pero también hay que reconocer que la actriz es muy disciplinada y hace muchísimo deporte. Le encantan los ejercicios de fuerza, pilates, nadar y montar a caballo, actividades que comparte con su marido, Chris Hemsworth, y sus hijos. Lleva una alimentación muy sana y es muy positiva (apunten esto) .

Siempre que viene de visita o de promoción a Madrid se hace sus tratamientos en los centros Tacha Beauty and Wellnes. Me cuentan que le encanta el láser Emerald para eliminar grasa por el sistema linfático de forma natural y sin trucos.