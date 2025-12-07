Victoria de Suecia inaugura la semana de los Premios Nobel 2025

Coincidiendo con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, el miércoles 10 de diciembre Suecia celebrará la entrega de los Premios Nobel 2025. Hasta allí viajará Corina Machado, que recogerá en Oslo el Nobel de la Paz. La ceremonia contará con la participación de los artistas venezolanos Danny Ocean y Gabriela Montero, acompañados por la cantautora noruega Vera Sonne.

En Estocolmo, la ceremonia principal será presidida por el rey Carlos Gustavo de Suecia y la reina Silvia, que entregarán los diplomas y medallas a los laureados. El secretario permanente de la Academia Sueca, Mats Malm, anunciará al ganador del Nobel de Literatura, y el presidente del Comité Nobel de Literatura, Anders Olsson, ofrecerá una presentación sobre la obra del galardonado.

Arte lumínico

El sábado 6 de diciembre la princesa Victoria inauguró la instalación de arte lumínico 21.09 en la Bóveda Sur del Palacio Real de Estocolmo. Creada por Les Ateliers BK, la obra forma parte de la Semana Nobel de las Luces. Llamada así por la fecha del Día Internacional de la Paz (21 de septiembre), está dedicada al tema universal de la paz.

Este fresco visual y sonoro representa la complejidad de la paz como un proceso continuo, enfatizando que siempre es más difícil de construir que la guerra. La obra reflexiona sobre la necesidad del diálogo para conseguir la concordia y está acompañada de audio con citas de varios Premios Nobel de la Paz.

La futura reina de Suecia, que escogió un abrigo de lana violeta de Prada, bufanda de punto violeta, top negro y pantalones negros, inaugura con este gesto la Semana Nobel al tiempo que ilumina la ciudad en la época más oscura del año. Además, varios artistas nacionales han creado grandes y coloridas instalaciones de luz por toda la ciudad, inspiradas en los logros del Premio Nobel en ciencia, literatura y paz.