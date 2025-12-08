El diario de Amilibia: Otra vez mirando a la Meca

Leo: "El nuevo aval al plan de Rabat en el Sáhara a cambio de nada. La declaración conjunta no hace ningún gesto a España, ni sobre Ceuta y Melilla ni sobre las aduanas". Leo más: "Sobre la reapertura de la aduana de Melilla y de la puesta en marcha de la nueva en Ceuta, el documento de la XIII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos supone una burla para nuestro país". Curioso: se felicitan ambos países por su aplicación cuando, para desesperación de los empresarios de las ciudades autónomas, en ningún momento han llegado a funcionar las citadas aduanas. Con Marruecos entramos siempre en la política-ficción tan del gusto del Apolo de la Moncloa y su metaverso cuántico, donde las aduanas pueden estar funcionando y pueden no estar funcionando a la vez, depende. Además, la generosidad del Apolo: lo da todo a cambio de nada, ni tan siquiera ha pedido información sobre el robo de datos de su móvil ("Pegasus") que, según cuentan las lenguas viperinas, fueron a parar al país alauita.

Conclusión: con la política de gestos y besitos, Marruecos nos ha puesto otra vez mirando a la Meca. Se espera, eso sí, consideración y empleo de vaselina. Desde la oposición le piden al Apolo no postrarse más, por su bien. Aunque Feijóo no es médico, sabe que arrodillarse largo tiempo produce bursitis (inflamación de la burga), tendinitis (inflamación de los tendones) y síndrome patelofemoral (dolor en la rótula). Le recomendará, imagino, usar rodilleras o postrarse en superficies blandas, acolchadas. Sin problema: en la Moncloa debe de haber abundancia de reclinatorios. Salvo en la liturgia, es postura indecorosa. Aquello que decía en las fiestas el famoso ricachón a sus pupilas de conducta inadecuada: “vete a tu habitación y espérame de rodillas”. El sueño húmedo de Paco Salazar.