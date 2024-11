El espejo del alma: Ester Expósito, cara o trasero. ¿Es necesario elegir?

La pregunta que atormenta a muchas mujeres, especialmente al llegar a cierta edad, es si debemos elegir entre tener un rostro atractivo o unas buenas curvas. Esta dicotomía, que se ha vuelto parte de nuestra cultura, plantea un dilema que no debería existir. La creencia errónea de que para tener un trasero atractivo es necesario estar muy delgada ha llevado a que, al llegar a la madurez, el rostro se vea más demacrado y con arrugas.

La famosa frase «cara o culo» se basa en una realidad innegable: a medida que envejecemos, el volumen facial disminuye. Si además se presenta una notable pérdida de peso, el rostro pierde su frescura. Sin embargo, esta visión de la belleza ha estado influenciada durante años por cánones que promueven un ideal de figura delgada y estilizada, que dista mucho de la anatomía de la mayoría de mujeres.

Recientemente, la bella Ester Expósito (a la que Dani Martín le dedicó una canción ) ha dado la vuelta a esta cuestión eligiendo cara y culo a la vez. ¿ Y eso se puede? Pues sí: simplemente ha cogido peso, que falta le hacía.

La actriz española Ester Expósito Gtres

Asistió a una gala de «Harper’s Bazaar», donde se rumoreó sobre posibles cirugías estéticas que se habría realizado. Cansada de los constantes comentarios sobre su apariencia, la actriz se dirigió al público para abordar el tema. Reflexionó sobre la violencia que enfrentan las mujeres, especialmente en redes sociales, donde las críticas son comunes. «No se debe opinar sobre el físico de otra persona, especialmente sin conocer su historia», declaró.

Ester enfatizó que su mensaje no era solo por ella, ya que ha aprendido a manejar la situación, sino por otras mujeres que pueden no tener las mismas herramientas. Rechazó las afirmaciones de haberse sometido a cirugía, afirmando que desde los 19 años ha sido objeto de rumores infundados sobre su apariencia. «Si así fuera, tendría derecho a hacerlo sin que nadie me dijera nada», argumentó, pero aclaró que simplemente ha ganado algo de peso.

La actriz instó a dejar de juzgar y analizar el cuerpo de las mujeres en detalle, recordando que todos cambiamos con el tiempo. «Esto es parte de la vida; somos seres humanos, no muñecas», concluyó, abogando por una mayor comprensión y empatía hacia las experiencias de cada individuo. Aplaudimos su forma de desafiar la necesidad de elegir entre belleza facial y corporal.