Estas son las portadas de las revistas del corazón: la confesión inesperada del Rey Juan Carlos y la nueva vida de David Bustamante

Los Reyes no se confiesan. No deberían. La liturgia monárquica está diseñada para el silencio. Pero Juan Carlos I nunca fue un rey como los demás. Esta semana, Laurence Debray pone el dedo en la llaga y firma -con sello editorial de detonación controlada- Reconciliación, las memorias que París ya puede leer y que España esperará hasta diciembre. El retraso, ruidoso como todo lo que envuelve al Monarca, se ha interpretado en clave política, diplomática, incluso emocional. Debray lo desactiva con precisión de bisturí. Y en ¡HOLA!, se permite contar el making of: la cocina, las tardes, los documentos, las cajas negras.

Mientras, en Abu Dabi, el Rey posa, recibe, habla. El reportaje (sí: con nuevas imágenes) le observa en su territorio definitivo: la distancia. La orilla después del poder.

Y el otro eje del número es la belleza dinástica en clave siglo XXI. Carolina Lansing -nieta de Carolina Herrera- se prepara para su debut en Le Bal de París el 29 de noviembre.

Juan Carlos I ha pronunciado, al fin, la frase que durante medio siglo era inimaginable en un Jefe de Estado: "Pido perdón". Y lo dirige a Doña Sofía. La mujer que ha sostenido la arquitectura institucional y afectiva de la Corona. El Monarca escribe en sus memorias que España no pudo tener una reina más "abnegada e intachable", y se define en contrapunto: él, espontáneo; ella, metódica. Sílabas de contrición y reconciliación tardía. Y, en el nuevo número de SEMANA, el subtexto completo.

En Madrid, la Infanta Sofía -que es pasado y futuro, simultáneamente- pasea con amigos en su semana libre desde Lisboa. Es la imagen de la monarquía que sigue su curso, como si la Historia fuera una carrera de postas.

Y en Valencia, Felipe y Letizia en el funeral de Estado por la DANA: negro absoluto, gesto contenido, protocolo que se vuelve consuelo.

La revista, además, se permite un contraplano radical: la vida nueva de Isa Pantoja y Asraf Beno, estrenando paternidad.

El pop español está viviendo -otra vez- su propia tragicomedia financiera. Hace unas semanas, Luis Pliego, director de Lecturas, abrió la compuerta: Andy, con una deuda de 125.000 euros con Hacienda desde 2017, vive en modo rescate. Embargo renovado. Tesorería en llamas. Urgencia quirúrgica: cobrar el próximo concierto como quien cobra un anticipo para sobrevivir a diciembre. Y el dato fue trending topic porque desmonta la ficción del artista que vive de royalties infinitos.

Pero este martes 4 de noviembre, Pliego fue más lejos y disparó al otro 50% de la marca. Lucas -el mismo que hace meses hablaba de "vivir de rentas" y se autodefinía millonario- tampoco estaría blindado. 5 propiedades, 3 hipotecadas. Moratorias solicitadas. Falta de liquidez. Y un crédito personal de 50.000 euros para cubrir cuotas pendientes. El relato perfecto para explicar la España post-2008: recorrer photocalls como si se estuviera en una burbuja, y después pedir un préstamo como cualquier hijo de vecino.

Los secretos de la nueva vida de David Bustamante: de su espectacular pérdida de peso a su estable relación con Yana Olina. En el nuevo número de DIEZ MINUTOS se analizan los cambios que ha experimentado Bustamante. El cántabro es un hombre renovado: se ha centrado en el deporte, lleva una dieta equilibrada, ha perdido 20 kilos, se ha cambiado de casa y ha conseguido sumar fans a una carrera de éxito.