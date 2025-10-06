Isa Pantoja se sincera en seis puntos clave lo que le atormenta: Sí, es sobre su familia

La familia feliz que un día ocupaba Cantora ahora está desestructurada. Poco o nada queda de la armonía de antaño y desde hace unos años los miembros del clan están distanciados y, en ocasiones, también en pie de guerra. Ahora se encuentran en un momento no beligerante, en el que los integrantes hacen sus respectivas vidas sin rendir cuentas a otros. Isabel Pantoja prepara su mudanza a República Dominicana, para huir de las polémicas y problemas económicos. Kiko Rivera inicia una nueva etapa tras su fracaso matrimonial de Irene Rosales e Isa Pantoja, disfruta las mieles de su segundo hijo, mientras hace balance de su propia vida.

La hija de la tonadillera ha pasado un verano muy movido. Su segundo hijo, Cairo, el primero con Asraf Beno, ha llegado al mundo provocando un tsunami de emociones para su madre. La depresión postparto ha sido un mazazo para ella, del que poco a poco va recuperándose con terapia y estando muy bien rodeada. No por su familia, por supuesto, pues tan solo mantiene contacto con Anabel Pantoja y este es, en gran medida, virtual y a distancia. Mientras lidia con sus dificultades y recupera el equilibrio perdido, ha querido compartir punto a punto cómo se encuentra ahora, haciendo alusión directa a sus diferencias familiares.

El balance vital de Isa Pantoja tras dar a luz

Son muchas las ocasiones en las que la influencer se ha sincerado con el público. Se ha abierto en canal en los platós de televisión y con redactores de las revistas del papel cuché sobre lo que le inquieta, la perturba y la atormenta, pero también sobre los puntos positivos de su nueva realidad. Una que pasa por permanecer lo más lejos posible de su familia, muy a su pesar, pues ella siempre ha dejado la puerta abierta a la reconciliación y el entendimiento. Ni su madre ni su hermano han querido aceptar sus propuestas.

A través de un vídeo publicado en su cuenta personal de Instagram, la que fuese colaboradora estrella de Telecinco se ha sincerado. Lo hace mientras da color a sus labios y muestra su último outfit casual: “Tengo 29 años y no me cuesta admitir que…”, comienza a desvelar para enumerar en seis puntos clave cómo se siente ante las idas y venidas que ha experimentado los últimos tiempos y que le han convertido en quien ahora es.

“1. Al principio soy tímida y me cuesta confiar en gente nueva. 2. Dibujar es mi pasión, porque saca la niña que llevo dentro. 3. Suelo ponerme en lo peor antes de que sucedan las cosas. 4. Nunca imaginé estar lejos de mi familia. 5. Trabajo cada día la confianza en mí misma. Y 6. Siento que mi vocación es ser mamá”, describe en seis claves cómo es en las distancias cortas, lo que le hace atesorar un mundo interior pleno, lo que más le cuesta aceptar en su vida y cómo está trabajando para sentirse conforme con lo que tiene y lo que echa de menos. Un resumen que ha sido muy aplaudido por sus fans, que reclaman cada vez más información sobre cómo le sonríe la vida y cómo, en ocasiones, le asesta difíciles golpes.