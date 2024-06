Este es el activo preferido de las famosas para combatir líneas de expresión que también debes utilizar en verano

Al llegar los meses más calurosos del año son numerosas las dudas que se plantean en torno a la rutina skincare más adecuada. Pero sin duda, se lleva la palma todas las cuestiones que se plantean en torno al uso del Retinol. ¿Se puede utilizar en estos meses? ¿Puedo comenzar a utilizarlo en verano? ¿Con qué otros activos se puede combinar?

No solo es que puedas utilizar este activo en verano si tu piel ya está retinizada si no que deberías utilizarlo. El Retinol es conocido como el activo con mayor evidencia científica en la lucha contra los signos de la edad, sin embargo, hay que tener en cuenta que empieza a cumplir su función tras su uso prolongado.

Normalmente entre 4-6 meses, aunque a partir de las 8 semanas se pueden empezar a ver resultados. De esta forma si en los meses de verano dejamos de utilizarlo perderemos todo el trabajo que nuestra piel ha hecho y será como volver a empezar.

Efectos visibles del uso del Retinol Cortesía

Para poder utilizar este activo con total tranquilidad durante estos meses, Anna Fuster, fundadora de Two Poles y experta en dermofarmacia recomienda tener en cuenta los siguientes puntos:

¿Qué tiene el retinol que ha todo el mundo enamora?

El Retinol es el producto con más eficacia científica avalada en el mercado para luchar contra los signos de la edad y las arrugas, incluso las más marcadas. Es un activo muy efectivo ya que atenúa visiblemente los signos de la edad, resultados que se intensifican tras unos meses de uso continuado.

¿Cuándo se recomienda usarlo?

El Retinol necesita de una fase de “retinización” por la cual la piel se adapta a este nuevo ingrediente. Dependerá mucho del tipo de piel, concentración y de la fórmula en su conjunto, pero es probable que los primeros días la piel se enrojezca un poco o incluso se descame. Por ello no es recomendable empezar a usar Retinol en verano, ni tampoco subir de concentración, ya que podría derivar en irritaciones.

Una vez se haya pasado por este proceso de retinización, se puede usar el Retinol de manera regular, e incluso diaria en pieles muy fotoenvejecidas, y en diferentes productos durante la rutina de noche.

¿Para qué pieles no se recomienda?

Los retinoides no deben usarse durante el embarazo o en pieles extremadamente sensibles. Para las pieles sensibles que lo usen, es recomendable buscar un producto que lo lleve encapsulado y en una fórmula.

Para las pieles sensibles que usen Retinol, es recomendable buscar un producto que lo lleve encapsulado y en una fórmula Cortesía

El Retinol es un activo que promueve la renovación celular y estimula la producción de colágeno, ayudando a reducir arrugas, líneas finas y mejorar la textura, la flacidez y unificando el tono de la piel. Debido a sus beneficios well-aging o antienvejecimiento, es un ingrediente ampliamente utilizado en productos de cuidado de la piel.

¿Qué pasa si uso Retinol todos los días?

El Retinol se puede usar todos los días sin ningún tipo de problema si tu piel ya ha pasado por un proceso de retinización y no es muy sensible. Las únicas indicaciones que deben tener en cuenta aquellas personas que no han utilizado previamente el Retinol en sus rutinas, es comenzar con un retinol preferentemente encapsulado y paulatinamente.

Lo ideal es comenzar utilizando este activo dos veces por semana e ir aumentando progresivamente los días de uso a medida que la piel se va retinizando (acostumbrando al retinol). Lo más importante es escuchar a nuestra piel, hidratarla mucho y no usar ácidos exfoliantes durante las 3-4 primeras semanas de adaptación.

Lo ideal es comenzar utilizando este activo dos veces por semana e ir aumentando progresivamente los días de uso Cortesía

¿Cuánto es recomendable gastarse en un Retinol? ¿Puedo usar uno barato?

El precio de los productos con Retinol puede variar en función de la marca, la concentración y la calidad de los ingredientes. No siempre es necesario gastar una gran cantidad de dinero para obtener un producto efectivo, pero debemos tener en cuenta que un producto de cosmética eficaz y de calidad supondrá cierto coste ya que los productos más caros suelen contener ingredientes adicionales que ayudan a minimizar la irritación, como humectantes, antioxidantes y agentes calmantes.

¿Las pieles sensibles pueden usar Retinol?

Las personas con piel sensible pueden usar Retinol si toleran el producto y no están irritadas por otros motivos, pero deben hacerlo con precaución e introducirlo gradualmente para reducir el riesgo de irritación. Hay que empezar por una o dos noches por semana -según sensibilidad- con días entre medias para que la piel se vaya adaptando un poco a poco. Además, es crucial hidratar la piel después de aplicar Retinol para disminuir la irritación, utilizando una crema que refuerce la barrera cutánea, como aquellas que contienen Ácido Hialurónico y Ceramidas.

Las personas con piel sensible pueden usar Retinol si toleran el producto y no están irritadas por otros motivos Cortesía

¿Hay una edad recomendada para empezar a usar este principio activo?

En cosmética no me gusta hablar de edades sino de cómo está la piel, porque podemos tener una piel con 26 años que haya tenido acné y tenga muchas marcas y mucha textura, que en este caso le vendría muy bien un Retinol, o una piel de 30 años que todavía no tiene ningún signo de envejecimiento. Pero en general, a partir de los 27-28 años se recomienda utilizar Retinol de manera preventiva ya que es cuando la producción natural de colágeno y la regeneración celular comienzan a disminuir más drásticamente.

¿Viene bien descansar de retinol o no hay porque descansar ?

No es necesario descansar de este activo ya que, como comentábamos cuando más empiezan a notarse los resultados es a partir de los 4-6 meses de uso. De esta manera, si dejamos de utilizarlo perderíamos todos los avances que ya hemos conseguido en nuestra piel. Lo que si es necesario tener ciertas precauciones como el uso de protección solar todos los días ya que de lo contrario, el Retinol perdería efectividad y además podría generar irritaciones en la piel.