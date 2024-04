Juicio de Daniel Sancho en Tailandia, en directo: última hora de todos los detalles sobre el crimen de Edwin Arrieta

Comienza el tercer día del juicio a Daniel Sancho en el que se enfrentará a otra tanda de testigos llamados por el fiscal del caso, Jeerawat Sawatdichai, que también presentará más pruebas para apoyar sus argumentos que acusan al cocinero español de asesinato de forma premeditada al cirujano colombiano Edwin Arrieta.

La segunda sesión del juicio celebrada ayer estuvo marcada por la presencia de Silvia Bronchalo, madre del acusado que la ser preguntada por si tenía la esperanza de ganar el caso declaraba: "Aquí nadie gana, aquí todos han perdido".

Por su parte, el padre de Daniel Sancho, el actor Rodolfo Sancho, pidió "respeto" a los medios de comunicación durante su asistencia al proceso. "Yo os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros, así que por favor no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas...", dijo el actor.

La Fiscalía tailandesa acusa a Sancho de tres delitos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena (por el pasaporte de Arrieta). Podría ser condenado a la pena de muerte.

El juicio se celebra en el tribunal de Samui y ha despertado un alto interés mediático, aunque transcurrirá a puerta cerrada para la prensa. Está previsto que termine el próximo 3 de mayo con la participación de unos 50 testigos, incluidos el propio acusado y su padre, el actor Rodolfo Sancho, que declararán el 25 de abril.