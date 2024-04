Darlin, hermana de Edwin Arrieta, confiesa la mentira que tuvo que contar a sus padres sobre el caso de Daniel Sancho: “Le pido perdón a Dios”

La expectación crece este martes por el caso de Daniel Sancho, acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, no solo por el inicio del juicio en Koh Samui, Tailandia, sino por el estreno del capítulo cero de la nueva serie documental en la que Rodolfo Sancho, padre del acusado, habla como no lo había hecho hasta ahora sobre el caso y cómo lo ha afrontado desde el minuto uno.

Han sido muchas las frases claves que el actor del “Ministerio del Tiempo” ha dedicado sobre el caso, pero lo que no ha pasado desapercibido ha sido el avance de los próximos episodios, para los que habrá que esperar a la resolución del proceso. En este se han mostrado los testimonios de Darlin Arrieta, hermana del fallecido doctor colombiano, y su prima María Ángel Castillo. Son momentos de gran dolor para la familia Arrieta que revive de nuevo este trágico episodio. A diferencia de Rodolfo Sancho, que desconocía la relación que existía entre Edwin y su hijo, la hermana del cirujano sí estaba al tanto de la naturaleza de esta relación.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho Redes sociales / EFE

En el documental Darlin Arrieta confiesa cómo ha tratado de evitarles un mayor dolor a sus padres tras la investigación que realizó la policía tailandesa: “Le pido perdón a Dios por esa mentira que me ha tocado decirles a mis papás. Pero me ha tocado decirles que sí apareció todo”, comienza refiriéndose a las partes del cuerpo de su hermano. Hay que recordar que después de la muerte de Edwin Arrieta, Daniel Sancho, tal y como dijo en su confesión a las autoridades, desmembró el cuerpo en 17 partes, de las cuales solo se encontraron ocho. Ante esta situación, y con el torso del cirujano en paradero desconocido, no se puede concretar a ciencia cierta cuál fue el motivo de su muerte. Pero no es conocer este motivo lo que más le pesa a Darlin, sino que “para una madre sería terrible saber que hay una parte de su hijo que… ¿Qué pasó?”, explica en la grabación.

“Mi familia y yo pedimos justicia, no venganza. Queremos la máxima pena, pero no que lo maten. Queremos para él cadena perpetua para que lo dejen en Tailandia y tenga todo el tiempo que Dios le ha dado para pensar en lo que hizo. No solamente descuartizó a mi hermano, él descuartizó a una familia”, comenta desolada Darlin ante las cámaras en esta primera entrega del documental.

A sus palabras se une el escalofriante testimonio de su prima María Ángel Castillo, que tuvo la oportunidad de hablar con Daniel Sancho “hasta que fue detenido”: “Es muy duro saber que habíamos hablado con alguien que fue capaz de hacer lo que hizo”. Su prima comenta en el adelanto de los siguientes episodios del Caso Daniel Sancho que ella trató de ponerse en contacto con el hotel donde Edwin Arrieta habría hecho el check-in, a lo que le responden que “quien había hecho el check-in había sido Daniel Gerónimo Sancho”.