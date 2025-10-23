Omar Montes y Lola Romero dan la bienvenida a su primer hijo: este es el nombre elegido

Omar Montesy su pareja, Lola Romero, han dado la bienvenida a su primer hijo en común. Ha sido el propio artista el encargado de desvelar la feliz noticia a través de una publicación de Instagram, donde acumula más de 2 millones de seguidores.

Omar Montes y Lola Romero Gtres

"Hola, me llamo Ismael y soy un niño muy pequeño", ha escrito en el post el cantante, desvelando el nombre elegido para su retoño. El post se ha llenado de numerosos comentarios de amor hacia la pareja tras la llegada de su primer hijo en común al mundo. "¡Mil felicidades mi querido Omar! Precioso niño", ha escrito Carmen Lomana.

Omar, padre de dos hijos

Ha sido Ilia Topuria el encargado de desvelar el nacimiento del hijo de Omar Montes y Lola Romero a través de un story de Instagram. "Felicidades familia. Os quiero", escribía en la fotografía. Minutos después, era el artista el que confirmaba la noticia en redes compartiendo un carrousel fotográfico junto a su bebé y su novia.

El artista vuelve a convertirse en padre 13 años después del nacimiento de Omar Jr., su primer hijo. El menor parece seguir los pasos de su padre en el mundo de la música y ya se ha subido con él en varios ocasiones a los escenarios.

A pesar de ser uno de los cantantes más mediáticos de nuestro país, Omar Montes está viviendo su relación con Lola Romero en la más estricta intimidad. Fue en en 2023 cuando protagonizó su primera reaparición mediática con su pareja en la alfombra de los Latin Grammy y ahora, dos años después, han dado la bienvenida a Ismael, el primer hijo en común de ambos. El artista, que acaparó todos los titulares de la crónica social en verano de 2018 por su noviazgo con Isa Pantoja, ha optado por separar su vida privada de los focos, a pesar de que Lola Romero se haya hecho un hueco en TikTok, red social en la que acumula más de 70 mil seguidores.