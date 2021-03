Bertín Osborne: “Estoy convencido de que no tengo ningún hijo secreto”

Son las primeras declaraciones de Bertín Osborne a un medio de comunicación desde que se separó de Fabiola Martínez. El cantante nos habla en exclusiva de su nueva vida, sus sentimientos, de la situación política actual, de sus proyectos profesionales... Se abre en canal en una charla más entre dos amigos que en una entrevista al uso. Son muchos años de amistad, nos conocemos desde que los dos teníamos dieciocho años, cuando yo empezaba en el mundo del periodismo y él todavía cantaba en inglés en discotecas como la madrileña, ya desaparecida, Vanity. Hoy, Bertín no elude preguntas, es generoso en sus respuestas y se muestra tal y como es, un hombre que le saca partido a la vida y se enternece cuando se refiere a sus hijos, muestra un respeto total hacia su ex mujer y mira el futuro con el optimismo de quien se sabe con una gran fortaleza.«Hoy estoy triste porque se me acaba de morir una yegua maravillosa, pero, bueno, mi consuelo es que han nacido otras dos. Lo que es la vida...».

–La ruptura con Fabiola marca su nueva vida. ¿Cómo se encuentra anímicamente?

–Muy bien, tranquilo, fenomenal. Muy centrado en mi trabajo y en mis hijos.

–El trabajo dicen que es un buen bálsamo también...

–Tengo muchos frentes profesionales abiertos, mi programa de Canal Sur, la grabación de un nuevo disco, mis negocios... Acabo de componer los temas y el disco es muy bonito, con baladas, reggaetón... Se va a titular «Cuarenta años son pocos», porque cumplo cuatro décadas como cantante.

Fabiola junto a Bertín Osborne/ Gtresonline

–¿Qué balance hace de todos esos años de carrera?

–Lo importante es que sigo en primera línea, que no es fácil, y por algo será. Es de agradecer.

–¿Sigue colaborando con la fundación que lleva su nombre?

–Claro, pero quien la lleva es Fabiola exclusivamente. Y lo hace muchísimo mejor que yo. Ayudo, sí, pero ella toma las decisiones.

–Ella me asegura que la amistad prevalece sobre lo demás.

- Nos llevamos fenomenal, nuestra relación es fantástica.

–¿Se arrepiente de alguna actuación del pasado?

–De las cosas que hice mal. El que no se arrepienta de sus errores es un perfecto idiota. A lo largo de mi vida he cometido tantos errores como arrepentimientos tengo.

–¿Ve mucho a sus hijos?

–Todas las semanas. Ellos viven en Madrid y yo en Sevilla, pero les veo muchísimo. Tenga en cuenta que yo viajo a Madrid asiduamente. Y mi hijo Carlos viene a Sevilla, porque Kike no está en condiciones de viajar para estar conmigo un par de días. Prefiero ir yo. La realidad es que buena parte de mi trabajo se desarrolla allí.

Bertín Osborne y Fabiola en la gala de los premios «Telva»

–¿Le preguntan por qué ya no está con su madre?

–De eso no voy a hablar... Entienda mi postura...

–Bueno, dígame, por lo menos, si está abierto al amor.

–No, claro que no. No estoy abierto al amor, ni tengo interés ni ganas de enamorarme. Nada de nada. Me siento absolutamente desganado en este aspecto y creo que voy a seguir así.

–Pues sigue despertando pasiones entre las féminas...

–Bueno, vale, pero ya le digo que en estos momentos mis prioridades son otras.

–Quizá comparará con Fabiola a cualquier otra mujer que pueda llegar a su vida. Y el listón queda muy alto.

–Efectivamente. No voy a perder el tiempo, porque ninguna se puede acercar lo más mínimo a lo que vale Fabiola.

–Su amigo Paco Arévalo ha descubierto en Malena Gracia, dice, un gran amor… ¿Se lo cree o forma parte de una campaña publicitaria para relanzar sus carreras?

–Quiero muchísimo a mi amigo Paco y le veo feliz. Eso es lo que más me importa. Si se lo pasan bien y disfrutan, me alegro mucho. Malena es muy cariñosa con la hija de Paco, con Nuria, que ha sufrido un cáncer...

Bertín Osborne y Paco Arévalo en la presentación en el Teatro Olympia de su nueva obra «Por humor al arte»

–¿Paco y Bertín recuperarán a la pareja que tanto éxito tiene en teatros?

–Me gustaría que volviéramos a trabajar juntos, claro que sí. Por lo menos un par de años. Con un nuevo espectáculo de humor. El otro día lo hablamos, nos echamos de menos, nos reímos tanto y lo pasamos tan bien en el escenario que tenemos que repetir.

–¿Quién ha ligado más, Julio Iglesias o usted?

–Julio, sin lugar a dudas. Ha tenido muchos más ligues que yo.

–Pero el hecho es que se sigue considerando a Bertín Osborne un gran seductor...

–No ejerzo de eso.

–¿Si le aparece un hijo secreto, al contrario que hace Julio, asumirá responsabilidades?

–Si me ponen una demanda de paternidad me haré las pruebas de ADN, y si se demuestra que soy el padre, asumiré lo que me corresponda. Espero que si esto sucede no aparezca un hijo de cuarenta y tantos años... y unos nietos. Pero estoy convencido de que no tengo hijos secretos.

–¿Estuvo de acuerdo en que se prohibieran manifestaciones multitudinarias el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer?

–Totalmente de acuerdo. En estos tiempos de pandemia era lo mejor. La decisión fue necesaria por miedo a los contagios.

Varias mujeres participan en una concentración feminista con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Plaza de Neptuno, en Madrid (España), a 8 de marzo de 2021.

–¿Qué contesta a los que le llegaron a calificar como un hombre machista?

–Pues que gilipollas hay en todas partes.

–¿Le parece lógico que se investigue si la ministra Irene Montero tiene una asesora como niñera de su hija con un sueldo de casi cincuenta y dos mil euros anuales?

–Claro. Pero primero me sorprende que celebre el Día de la Mujer, cuando está donde está, dirigiendo un ministerio montado ex profeso para ella, con lo que eso cuesta, por ser la mujer del vicepresidente. Debería estar calladita. Me gustaría saber lo que ellos habrían dicho si Mariano Rajoy hubiera hecho lo mismo con su esposa.

–¿Es de recibo que el señor Iglesias denuncie a quienes realizan protestas vecinales frente a su chalet de Galapagar, cuando antes animaba a hacerlos contra políticos de derechas?

–Sinceramente, me parece fatal cualquier escrache, venga de la derecha o de la izquierda.

–¿Queda bien un vicepresidente con coleta o debería cortársela como los toreros?

–Me da igual como vaya ese señor. No quiero hacer sangre. En esta vida, cada uno tiene que ser bastante ecuánime y contemporizador. Siempre que un ministro sea una persona válida, puede llevar coleta, vaqueros o lo que le dé la gana. Si es útil a la sociedad, al Gobierno y a España, y además es un tío brillante, pues que vaya como le parezca. Pero sí que debemos exigirle un grado importante de educación. Creo que tiene que ser un ejemplo para esos jóvenes que están aún sin formar.

–¿Pablo Echenique, «la voz de su amo», es un mal ejemplo por sus comportamientos?

–Un tipo que pasa por delante de nuestro rey y no le saluda, no debe estar ni un minuto más ocupando un cargo público. Ideológicamente puede pensar lo que quiera, pero un cargo público exige una educación y un respeto. No se puede permitir tanta falta de educación.

El rey Felipe VI (c-d) saluda al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique (i) en el Salón de los pasos perdidos del Congreso de los Diputados este martes con motivo del 40 aniversario del 23F.

–¿Por esa regla de tres, Puigdemont se merece un correctivo severo entonces?

–Ese hombre es un folclórico que vive en Bélgica y al que solamente le falta una peineta. Que vuelva a España y responda a lo que deba responder ante la Justicia. Es contraproducente que haya un tío que dice que es un exiliado, cosa que es falsa.

–Me han dicho que usted diseña ropa para una firma…

–Para El capote. Ahora estoy diseñando mi colección de verano. Las que hice de invierno y primavera se han vendido fenomenal.

–¿Se cuida mucho, es coqueto?

Antes lo era más que ahora. Soy un poco más dejado.

–¿Utiliza cremas y productos de belleza?

–Pues la verdad es que no me he puesto una crema en mi vida.