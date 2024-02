Fabiola Martínez: "Sigo abierta al amor... pero no hay opciones"

Está a punto de debutar como concursante de "Baila como puedas", el talent de baile que RTVE está a punto de estrenar. Presentado por Anne Igartiburu, famosos como Lidia Lozano, Beatriz Luengo, Sabrina, Álvaro Muñoz Escassi o Fabiola Martínez, entre otros, pondrán a prueba a varios bailarines que serán quien realmente concursen en el programa de la cadena pública.

Esta mañana, la exmujer de Bertín Osborne acudía como invitada al programa de Cantizano, donde reconoció que "estoy en mi mejor momento". Además, ha asegurado que ve en el programa "una oportunidad única para que se la conozca como es ella, sin necesidad de vincularla como pareja de nadie". La modelo ha destacado que siempre le ha gustado el baile y que en alguna ocasión había deseado formar parte de este tipo de talent, "aunque diez años antes, no ahora", ha bromeado, destacando lo duro que está resultando la preparación de las coreografías.

Martínez ha agradecido además al programa el permitirla "sentirme aislada de todo lo demás". "Me estoy descubriendo a mi misma de alguna manera", ha revelado.

Sobre su situación sentimental, la modelo ha destacado que "sigue abierta al amor" y que dentro del concurso "está complicada la cosa no porque no me guste nadie, es que no hay posibilidades".

De momento, el concurso no tiene una fecha concreta de estreno, pero TVE anunció que vería la luz en febrero de 2024