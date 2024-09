Frank Cuesta se ceba con Rodolfo Sancho por su actitud ante el crimen de Daniel Sancho

La condena a Daniel Sancho a cadena perpetua ha tenido interpretaciones diversas. La familia de Edwin Arrieta está conforme con la decisión dictada por el juez el pasado 29 de agosto en la Corte Provincial de Koh Samui, pero no así la defensa del chef, que ya estudia el recurso que presentará en breve en el Tribunal de Apelaciones. Pero hay más voces implicadas en este caso, más allá de las respectivas familias del autor confeso y de la víctima. Desde que se conociese el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano, Frank Cuesta ha tomado un papel protagonista en toda esta historia, con Tailandia como epicentro de la polémica. El aventurero conoce muy bien los entresijos de la justicia tailandesa, contra la que ha luchado durante años en defensa de su exmujer, Yuyee. Ahora esta sabiduría la emplea para poner criticar el trabajo de los abogados de Daniel Sancho, pero también con especial inquina contra su padre, Rodolfo Sancho.

Frank Cuesta Redes sociales Redes sociales

Al menos así lo ha hecho de nuevo en su canal de ‘YouTube’, a través de un vídeo que ya comienza a tener repercusión por las grandes dosis de polémica que incluye. Lo hace a modo de directo con Javi Oliveira, con el que valora la resolución judicial tras poderse leer la sentencia, además del segundo capítulo del documental de ‘El caso Sancho’, donde el actor toma un papel protagonista en defensa de su hijo. “El tailandés no te va a pelear hoy, ni te va a contestar hoy. Te va a contestar cuando a él le convenga y la mejor contestación que ha hecho el juez es esa. Que le quitan la pena de muerte por la declaración que hizo al principio, con lo cual deja claro que si hubieran escuchado a mucha gente, incluida su madre, se hubieran quedado con Khun Anan y ahora estaríamos hablando de 50 o incluso 40 años”, reitera su opinión Frank Cuesta, que recrimina la línea de defensa, al entenderla equivocada ante los jueces tailandeses. Al parecer tenía razón o no se ha equivocado en su predicción.

Esto le lleva ahora a elevar el tono en contra de Rodolfo Sancho, a quien considera prepotente como marcaría según él la personalidad española: “lo que ha quedado claro es lo que dijo al principio, que no les engañaran y que tenían que llevar esto con un abogado tailandés”. No se hizo y ahora para él la situación es más complicada, de cara a recibir el perdón real, ideado ante la posibilidad de que hubiese sido condenado a muerte: “No es lo mismo pedir un perdón real para que no te quedes ahí toda la vida, a decir que empezamos a contar años”. De la prepotencia que observa en Rodolfo Sancho: “Al final del día lo que se ha demostrado es que esa prepotencia que tenemos los europeos o españoles de que somos los mejores ha llevado al caso que están ahora”.

Rodolfo Sancho en 'El caso Sancho' HBO MAX

Además, este viernes se estrenó el segundo capítulo del documental que repasa el caso de Daniel Sancho desde el punto de vista de la defensa. No le ha gustado nada a Frank Cuesta lo que ha visto: “Hay un director de orquesta, que es el padre, y los otros están ahí o porque les pagan o porque salen en televisión, pero se nota que ahí quien manda es quien manda”, considera el experto en fauna, que vuelve a subrayar “la prepotencia cuando salen del juicio y que lo han hecho todo con tales tonterías que al final están donde decían que nunca iban a estar y tienen a un tío que ha matado y descuartizado a alguien con la esperanza de que iba a quedar libre y no ven que les han dado un golpe con la sentencia y les van a dar otro con los recursos”. No se queda ahí: “Estamos hablando de un actor, dicen que famoso, yo no tenía ni idea de quién era. Yo me acuerdo del abuelo de Daniel, Sancho Gracia, porque yo no vivo en España y no le conozco y la gente allí le conocerá como pueden hacerlo con otros actores, porque tampoco es ganador de un Oscar”, menosprecia su currículo, para rematar que “lo que es más grave es que se haga un contenido así y no se pongan delante de una cámara para pedir perdón y que le digan a su hijo que pida perdón de una vez”.

Más afable se muestra Frank Cuesta con Silvia Bronchalo. La expareja de Rodolfo Sancho sí parece contar con su simpatía, especialmente después de verla ahí soportando dimes y diretes y centrada solo en acompañar a su hijo. A él le da “mucha pena” al verla en su situación, más cuando se especula sobre su vínculo con Daniel Sancho o se pone en duda su capacidad: “Siguen diciendo que es actriz y yo no he visto ni una película de ella, no saben dónde está y la madre está ahí, por su hijo y te podría decir cosas que se han filtrado de lo que le han hecho y da vergüenza, porque yo no sé si es buena o mala, pero ha estado callada y es la primera que dijo que aquí han perdido todos y sobre todo la familia de Edwin Arrieta y la han echado a un lado”, sigue expresando su opinión en ‘YouTube’, defendiendo a la familia del cirujano en su dolor, además de a la madre del asesino por cómo ha afrontado el caso con humildad. Para él, lo que ha echado en falta en Rodolfo Sancho.