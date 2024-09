Frank Cuesta cuestiona el trabajo de los abogados de Daniel Sancho

La sentencia del juez que condenaba a cadena perpetua a Daniel Sancho ha sido un mazazo que su entorno no esperaba. Realmente creían que podrían demostrar su inocencia en cuanto a la premeditación del crimen, aunque el joven chef ya se había declarado culpable del asesinato de Edwin Arrieta y su posterior descuartizamiento para ocultar su cadáver, diseminándolo por la isla. Deberá pasar toda una vida entre rejas, como así ha establecido el juez de la Audiencia Provincial de Samui, a la espera de los anunciados recursos y apelaciones que podrían mejorar su condición penitenciaria.

Pero fueron muchos los que advirtieron a los abogados del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo del incorrecto enfoque que le habían dado a la defensa de su cliente, pues esta estrategia no sería la más recomendada en Tailandia, como así hacía con vehemencia Frank Cuesta. De hecho, tras el veredicto final, parece que se le ha dado la razón al aventurero que proponía llegar a un acuerdo con la fiscalía tailandesa, pues las pretensiones judiciales de los abogados no se han visto cumplidas. El animalista tiene fuertes lazos con Tailandia, además de un gran conocimiento de sus instituciones y sus procesos judiciales. De ahí que desde un principio se convirtiese en líder de opinión sobre el juicio de Daniel Sancho. Su opinión importaba o, al menos, era escuchada.

Ahora ésta no es nada buena para Marcos García Montes, Carmen Balfagón o Ramón Chippirrás, que han vuelto a situarse en la diana de sus críticas: “Los abogados de la defensa tienen mucho prestigio, pero el jueves yo lo que escuché, con todos los respetos del mundo, como un televidente, son más gansadas otra vez”, comenzaba su análisis un Frank Cuesta sin pelos en la lengua. Tenía más dardos reservados: “Un abogado tailandés hubiera intentado llegar a un acuerdo con la Fiscalía y con la acusación particular. Se podría haber conseguido una pena de 50 años, porque ya había confesado y colaborado y podrían haber resarcido el daño con la indemnización, además de jugar la baza psicológica”.

Frank Cuesta ha tenido que aprender a la fuerza cómo funciona el sistema legal de Tailandia, cuando su mujer Yuyee fue acusada de posesión de drogas. Fue declarada culpable y entró en una de las temidas prisiones del país, por lo que el televisivo animalista también se convirtió en experto en el sistema penitenciario, conociendo muchas de sus flaquezas. No le es extraño que sus prisiones sean las más peligrosas del mundo y no se alegra por el destino que le espera a Daniel Sancho entre rejas. Pero más allá del macabro crimen que le ha llevado a donde está, Frank Cuesta considera que sus abogados no han sabido estar a la altura de las circunstancias y no habrían jugado bien las cartas a su alcance: “Ustedes han hecho un trabajo desde el punto de vista tailandés pésimo. Habéis venido a Tailandia de vacaciones, porque a trabajar no podéis”, se despide con duras palabras de reproche.