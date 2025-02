Gema López recrimina a Anabel Pantoja su actitud con los medios y lanza una advertencia: "No me hagas hablar"

Gema López ha vuelto a regañar públicamente a Anabel Pantoja en "Espejo Público" tras su último enfrentamiento con la Prensa a su llegada a Sevilla. Esta mañana, la influencer y David Rodríguez han aterrizado en la ciudad hispalense con su hija y allí, en la terminal, la sobrina de la tonadillera ha sacado su peor cara ante las cámaras, pidiendo de nuevo respeto y privacidad hacia la menor.

La periodista, al ver las imágenes, no ha dudado en pronunciarse y opinar sobre la actitud de Anabel Pantoja, a la que conoce muy bien desde hace años. "Vamos a ver Anabel, aunque Rodri (el reportero con el que se encara en Sevilla), que tú conoces, que trabaja allí y que te ha hecho mil veces, grabase esa imagen, esa imagen cuando llega a la televisión, si se viese por un casual una milésima de niña, estaríamos obligados todos a taparla", ha comenzado diciendo Gema López.

Gema López, muy crítica con Anabel Pantoja en "Espejo Público" Antena 3

"Tú que esto sabes como funciona perfectamente, dale mucha más naturalidad porque es el primer viaje que haces a Sevilla, tus compañeros de la prensa es la primera vez que te ven después de cuatro meses", ha aconsejado la periodista a Anabel, regañando de nuevo su actitud. A diferencia que otros colaboradores de "Espejo Público", Gema López defiende e insiste en que ella no hace esto aposta, que no, que ella es Pantoja". "No le beneficia esta imagen", ha sentenciado la excolaboradora de "Sálvame".

Además, Gema López ha declarado que no ha visto a Anabel enfadada así con la revista "¡Hola!", medio que también publicó unas fotografías de Anabel. "Y no me hagas hablar, no hagáis hablar", ha advertido la periodista, molesta por la actitud de la influencer.