Gerard Jofra, hijo del humorista Eugenio: "Mi padre sentía vergüenza al salir al escenario"

El próximo siete de marzo, Gerard Jofra, hijo del desaparecido humorista Eugenio, sigue los pasos de su padre en el mundo del humor con un espectáculo, "Saben aquel. Hay alguien", que se podrá ver en la sala Galileo Galilei madrileña y que supone un homenaje a su progenitor y a su mismo, con chistes y anécdotas personales.

- La figura de su padre ha sido actualizada con el documental "Eugenio, Blanco o negro", que ha obtenido un gran éxito.

- Y para mí ha sido una especie de catarsis que me ha servido para impulsar aún más su legado. El once de marzo se cumplirá el veintitrés aniversario de su fallecimiento, y te voy a confesar una cosa: el humor me ha salvado la vida. Ser hijo de… no te pone las cosas fáciles. He pasado tiempo jodido por ciertos problemas… y subirme a un escenario me está enseñando a reencontrarme a mí mismo. Sinceramente, o te tomas la vida con humor o lo tienes muy chungo.

- ¿En qué rasgos de la personalidad de su padre se reconoce?

- Primero, en que los dos somos muy profesionales, en la autenticidad, que es uno de los valores que no abundan mucho hoy en día, también en el sentido del humor.

Fotografía de archivo (4/10/85) de Eugenio Jofra, humorista conocido artísticamente por Eugenio FRANCISCO MORENO Agencia EFE

- Eugenio era en el fondo un gran tímido.

- Claro que lo era, sentía vergüenza, aunque no lo pareciera, al subir al escenario. Pero fue un número uno en lo suyo. Y para mi es un lujo parecerme a él.

- ¿No teme que le acusen de imitarle?

- Es que no le imito, es verdad que cuento algunos de sus chistes como homenaje, pero también tengo los míos. Y no me pasó todo el tiempo sentado en una silla como hacía él…

- Se dijo que usted lo ha pasado muy mal económicamente.

- Ni he pasado hambre ni estuve en la ruina, pero bien es verdad que lo he pasado mal. Pero antes que robar o joder a la gente me quedo en mi casa.