Gloria Camila aclara su intención de cambiarse los apellidos

Gloria Camila sorprendía el pasado fin de semana con unas declaraciones que no dejaron indiferentes a nadie, ni siquiera a su padre, José Ortega Cano. Tras confesar el sábado que le faltaban “cosas/personas/actitud para ser feliz”, solo un día después explicaba al recoger un premio en el "Golden Nail Congress" que la presión mediática y las críticas constantes que recibe le estaban pasando factura. “Si alguien se pusiese en mi lugar, creo que me entenderían. He llegado a plantearme si merecía ser hija de Rocío Jurado... He llegado a replantearme esto. Es que me cambio los apellidos y hago una nueva vida en otro sitio", revelaba.

Así mismo, aseguró que a veces se sentía poco valorada y que no se encontraba bien del todo. Ante tales palabras, era su padre el que poco después intentaba quitarle hierro al asunto aclarando que su hija estaba “estupendamente” y que ciertamente no era su intención cambiarse de apellido.

Ortega Cano y Gloria Camila GTRES

Y para acabar de una vez con todas las dudas, ha sido la propia Gloria Camila la que ha vuelto a pronunciarse hace solo unas horas sobre el tema ante los micrófonos de Europa Press destacando que ha cambiado de parecer: “Ya se me ha pasado. Solo me lo planteé, pasó y ya está. No le voy a dar el gusto a nadie”, decía en referencia a cambiar su nombre.

Aunque recalcaba que ya se encontraba bien, lo cierto es que, hace poco, la hija de Ortega Cano se veía obligada a poner sus redes sociales al servicio de sus abogados para que tomasen medidas contra los ataques diarios que recibe en sus perfiles y que le afectan en su día a día.

Gloria Camila GTRES

“A veces estoy muy bien, a veces muy mal, y otras que no sé ni en qué día estoy. Últimamente tengo bastante ansiedad, de querer comer todo el tiempo, de no dormir bien del todo, de soñar cosas raras que no le suelo mencionar a nadie. Pero, sinceramente, lucho cada día por estar bien y apartar todo aquello que no me aporta nada (tanto cosas como personas)”, revelaba hace solo una semana en una ronda de preguntas que compartía con sus seguidores.