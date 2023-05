Gloria Camila sabe cuál es la manicura perfecta (y súper fácil de combinar) para convertirte en la invitada más elegante de cualquier evento

Gloria Camila se ha hecho nueva manicura. En esta ocasión, la hija de Ortega Cano se ha decantado, como nos tiene acostumbradas este año, por una manicura súper sencilla que no solo realza los minitatuajes que decoran los dedos de sus manos sino que, además, es muy fina y elegante, ideal para combinar con nuestros looks de invitada de esta primavera/verano y convertirnos en una de las más sofisticadas de cualquier evento al que vayamos (además, es ideal para el día a día). La influencer ha unido dos de sus modalidades de esmaltado de uñas preferidas: el color negro y la manicura francesa y ha conseguido un diseño muy original. Para ello, ha acudido a su centro de manicura de confianza en Madrid: se trata de Hello Nails, una de las franquicias de manicura favorita de muchas otras influencers como Laura Escanes, que también cuenta con distintas sedes en otras ciudades de España como Barcelona, Sevilla, Bilbao, Málaga o Valladolid, por ejemplo.

Manicura de Gloria Camila @gloriacamilaortega

Gloria Camila ha optado por un esmalte en un color nude muy clarito y natural, rematado con una fina línea blanca, simulando una manicura francesa. Sin embargo, para aportar a sus uñas su toque de identidad, ha decidido resaltar el extremo de cada una de ellas con otra línea negra de mayor grosor, una opción muy acorde con su estilo. Además, la hija de "La más grande" ha decorado sus uñas con pequeñas motitas de color blanco, que le aportan luz y una falsa sensación de brillantina.

Y es que estamos a puntito de descolgar el teléfono para pedir cita y copiarle a Gloria Camila la manicura estrella de este verano.