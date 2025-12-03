El diario de Amilibia: ¿Y si eligieran mafia?

Alberto Núñez Feijóo se sintió Amon en el Templo de Debod y puso al pueblo ante una disyuntiva: o mafia o democracia. Peligrosa tesitura. Recuerdo ahora un genial chiste de Ramón que fue portada de «Hermano Lobo» en 1975. El político se dirige al pueblo desde su tribuna y grita: «¡O nosotros o el caos!». El pueblo: «¡El caos, el caos!». El político: «Es igual, también somos nosotros». ¿Mafia o democracia? Le pones al personal la música de «El Padrino» y a Marlon Brando jugando con sus nietos y diciendo «un hombre que no pasa tiempo con su familia no es un hombre de verdad», y en más de uno empiezan a surgir dudas. O aquello que dijo su hijo, Michael Corleone: «Mi padre no es diferente a cualquier otro hombre poderoso, como un senador o un presidente». Más dudas, sobre todo si fijan la mirada en Soto del Real.

Al Apolo de la Moncloa le gustaría mucho susurrar ahora mismo a José Luis Ábalos aquello que repetía don Vito: «No vuelvas a decir lo que piensas a alguien que no sea de la familia». Y también: «Juro por las almas de mis nietos que no seré yo quien quebrante la paz que hemos firmado hoy aquí». Ah, la paz. Felipe González propuso en el homenaje al fallecido Javier Lambán: «Hagamos una tregua de insultos de un mes. ¿Se imaginan un mes sin insultos en el que discutiéramos los problemas de los españoles?». Añadió que con ideas de este tipo se reía Javier. Claro, más que una tregua sería un milagro o una oferta que todos pueden rechazar. Dijo Isabel Día Ayuso el 30-N: «España está abandonada a manos de una mafia». Parodiando al chiste de Ramón, el Apolo grita: «¡O nosotros o el fango!». El pueblo: «¡El fango, el fango!». El Apolo: «Es igual, también somos nosotros».