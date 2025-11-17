Así fue el encuentro de Rocío Carrasco y Ana María Aldón: "Conmigo ha tenido humildad y clase"

Ana María Aldón y Rocío Carrasco tuvieron un encuentro casual en un centro comercial de Madrid el Día de Todos los Santos. Fue el periodista Saúl Ortiz el encargado de desvelar la "cita secreta" de la ex de Ortega Cano y la hermana de Gloria Camila en el programa "Fiesta" de Mediaset. "Estuvieron hablando, conversando de forma amigable y cómplice. Fue después de la entrevista de Gloria Camila", revelaron desde el programa. "Se han reunido. Hay fotografías. Lo que nos cuentan es que hubo una conversación amigable y distendida. Se encontraron en una tienda y estuvieron bastante tiempo".

Detalles del encuentro

Dos semanas después, la diseñadora ha arrojado nuevos detalles de su encuentro casual con Rocío Carrasco en un centro comercial de Madrid. Tal y como ha revelado Ana María Aldón, mantuvieron una distendida conversación ya que mantienen buena relación.

"Yo no tengo una conversación amigable porque Rocío haya sido amiga mía de toda la vida, ni mucho menos. Es que yo he trabajado con Rocío. Conmigo se ha portado muy bien, después de separarme y en los últimos momentos, yo he trabajado con ella y conmigo ha tenido una humildad y una clase… Que es de agradecer. ¿Por qué le voy a volver la cara?", ha expresado la ex de Ortega Cano tras su encuentro con Rocío Carrasco.

Sus compañeros de programa, al escuchar su relato, insistieron en que tal vez, la familia Mohedano, pueda llegar a pensar que este acercamiento haya surgido con un fin de venganza contra ellos. "Yo no me uno con nadie. De hecho, la que trabaja en esa tienda es prima de Gloria y se habla con Rocío. Entonces ¿por qué si ellas se hablan, por qué yo tengo que negarle la palabra?", se ha preguntado la andaluza.

Tajante, Ana María ha señalado que su relación con el torero terminó hace más de tres años y que su vida está lejos del clan de Ortega Cano, asegurando que ni Gloria Camila ni ningún miembro tiene cabida.

La reacción de Rocío Flores al encuentro

Estas palabras de Ana María Aldón responden a la reacción de Rocío Flores tras enterarse de este encuentro de su madre con la exmadrastra de su tía Gloria Camila. "Creo que cada una tiene mucho que arreglar en su vida, por eso han tenido esa conversación", señaló la hija de Antonio David, añadiendo que "no me sorprende que mi madre esté con todo el mundo que haya hablado mal de mí o de mi familia".