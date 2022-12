Amador Mohedano dice NO a una gran propuesta de Telecinco: “Me ofrecieron lo que no se ha pagado nunca antes”

Amador Mohedano ha vuelto a protagonizar este jueves otra noche de gloria en Youtube. Lo ha hecho, como siempre, junto al youtuber Juanjus en el canal CadenaJuanjoVlog. Allí habla y se desahoga sobre todos los temas de actualidad relacionados con su familia, más concretamente desde que su sobrina, Rocío Carrasco, decidiese paralizar España sentándose a contar su verdad.

Amador Mohedano en el 'Deluxe' FOTO: Telecinco

Mientras Rosa Benito ya ha asegurado en sus redes sociales que más pronto que tarde la veremos como colaboradora en el programa ‘Fiesta’, Amador también ha manifestado en directos anteriores que le habían llamado varias veces del ‘Deluxe’, pero que por el momento no había llegado a ningún acuerdo económico.

Hoy, el hermano de Rocío Jurado se ha mostrado más claro que nunca respecto a este asunto, asegurando que ha tomado la decisión de rechazar para siempre la posibilidad de sentarse en un plató del ‘Deluxe’ para responder a todo lo que ha dicho su sobrina.

“Ya he dicho que no a Telecinco y que no voy. Ellos tienen sus normas, sus colaboradores y su gente, y yo hay gente a la que no trago. Me han pasado una lista de los colaboradores que querían que estuviesen conmigo. Una de ellas es María Patiño, y no la quiero, a Paloma García-Pelayo tampoco, por mentirosa y por inventar. Pilar Vidal me dicen, ¿y esa quién es? No me hace ningún tipo de gracia. Y para colmo me dicen a Montse, la abogada... Les dije que de esos no quería a ninguno”, desliza totalmente convencido.

Las cosas hubieran sido diferentes si, en vez de los anteriormente mencionados, hubieran estado en plató otros colaboradores, como por ejemplo “Lydia Lozano, Antonio Montero y Kiko Matamoros también”. Respecto a la presentadora de Socialité, Amador lo tiene muy claro: “María Patiño ha mentido y ha dicho muchos bulos sobre mí... ¡Venga ya y que se vaya para Sevilla”.

Por el momento, Mohedano ya ha comunicado que por el momento no volverá a aparecer en televisión, todo ello a pesar de confesar que esta última propuesta ha sido de lo más tentadora a nivel económico: “Me ofrecieron lo que no se ha pagado nunca en un ‘Deluxe’.