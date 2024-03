Gonzalo Miró: «Hay medios que son soldados, no periodistas»

«He sido de izquierdas toda mi vida. Me eduqué en un entorno de izquierdas y siendo de izquierdas me moriré. Creo en la igualdad de derechos, en la redistribución de la riqueza, en los derechos sociales, en el gasto público y todo eso lo representa la izquierda. El poder se tiene que utilizar para hacer política, no para hacer negocio». Gonzalo Miró (Madrid, 1981) se implica más que nunca con su ideología. En valentía y honestidad ha salido a madre: Pilar Miró, la mujer más importante en la televisión de este país. La que fuera primera directora de TVE se fue demasiado pronto, a los 57 años, pero no le dejó solo. Pocos hay con más amigos que Gonzalo. Que le quieren como es. Travieso, cariñoso, independiente, leal y del Atleti..

Es usted disfrutón y siempre ve cosas positivas en lo que le ocurre. ¿Por qué se considera un hombre con suerte?

Soy feliz, tengo salud, trabajo, un gran entorno, me divierto, puedo permitirme los caprichos que me gustan... Una vida así hay que saber valorarla y yo lo hago.

Le hemos escuchado criticar a Ayuso en espacios de perfil conservador, donde suele ser el más progresista. ¿Le compensa no ser equidistante?

Hago lo que hago porque me sale así, independientemente de las animadversiones que eso pueda generar. El deporte y la política son lugares pasionales donde es fácil ganar enemigos.

Bromean y hasta le señalan en parodias sobre colaboradores televisivos pluriempleados. ¿Cree que está de moda?

Me hacen gracia esos comentarios. Somos muchos los que vamos circulando por distintos sitios. Algo estaremos haciendo bien.

Gonzalo Miró expulsado de Masterchef Rtve La Razón

Las charlas con Felipe González, su tutor legal y muy crítico con el Gobierno, tienen que ser muy animadas últimamente. ¿Algo que contar?

Charlar con Felipe es un privilegio. Tengo mucha suerte de haber tenido semejante coco tan cerca de mí y eso hay que valorarlo. Es muy difícil rebatirle, pero los amigos no tienen por qué estar de acuerdo en todo siempre. El vínculo que tenemos es mucho más fuerte que todo eso.

Mucha gente le para para recordarle anécdotas de su madre, Pilar Miró. De todas las cosas que le cuentan, ¿cuál le ha emocionado más?

Me emociono mucho cada vez que alguien se acerca para hablarme de mi madre. Han pasado mucho años ya y si sigue estando presente es porque marcó la vida de varias generaciones. Es un orgullo como hijo que no la recuerde yo solo. Me alegro mucho, aunque soy consciente de que cada vez será más difícil porque las generaciones que vienen no siempre van a saber qué hizo por la igualdad en este país.

Entre otras cosas, fue una de las primeras mujeres en desempeñar funciones destinadas a hombres, como la dirección de ficción. ¿Qué echa de menos en la televisión actual que sí tenía la que ella lideró?

La falta interés a la hora de separar la opinión de la información. Hay medios que son soldados, no periodistas. Ojo, que cada uno puede decidir ser lo que quiera, pero hay que ser consecuente y no dar lecciones desde una objetividad que no se tiene.

Uno de los homenajes a su madre en Tudela lo presidió la Reina...¿Cómo valora la figura de Doña Letizia en esta Casa Real?

Ella fue encantadora y se mostró tremendamente interesada por el rodaje de «El perro del hortelano», una de las grandes películas del cine español. En cuanto a su labor al frente de la Casa Real, teniendo en cuenta lo difícil que lo tenía (y que se lo pusieron) por ser quien era y venir de donde venía, hubiera sido difícil hacerlo mejor.

Y su Atleti de Madrid, ¿esta vez campeón de Europa?

Sería grandioso. Hay una espina clavada en la historia del club con esa competición y sería precioso cerrar un ciclo ganando la Champions con Simeone al frente. Este Atleti es capaz de lo mejor y también de lo peor. Si no es ahora, lo seguiremos intentando hasta que ocurra. ¡Y ocurrirá!

Su vida privada fue mucho tiempo carne de revista o de tertulia. ¿Cómo ha conseguido que le dejen tranquilo? Porque le recuerdo contando cómo le han perseguido paparazzis a toda velocidad...

He vivido situaciones inaceptables. La solución llegó de varias maneras: dejando de ir a muchos sitios, demandando sin miedo a perder o tener enemigos y que la prensa del corazón se explotó tanto que generó un descrédito del que aún se intentan recuperar.

Tiene dos perros y un gato... ¿Ha pensado aumentar la familia?

Soy muy feliz con la que tengo. El karma en mi casa es perfecto y conviene no jugar con eso, por si acaso…(risas)

Tras el buen sabor de boca que le ha dejado «Masterchef», ¿le diría que sí a formatos como «Tu cara me suena» o «Baila como puedas»?

Por supuesto. La televisión es entretenimiento y si entiendes los formatos puedes llegar a divertirte mucho. Eso sí, tendría que saber cantar o bailar, y no es el caso. Al menos, a horas prudentes del día…