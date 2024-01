Gonzalo Miró suelta la bomba: "Si Albert Rivera no hubiera estado con Malú habría sido presidente del Gobierno"

Ayer Malú visitó el programa de "Y ahora Sonsoles" para conmemorar sus 25 años en el mundo de la música con su disco "A todo sí". La artista, más sincera que nunca, reflexionó sobre toda su carrera profesional y la situación actual: "He dicho menos veces que no de las que tendría que haber dicho. A nivel musical tuve muy claro lo que sí y lo que no. Cuando una mujer tiene las cosas claras, pasa a ser difícil". "Estoy en un momento de mi vida que quiero disfrutar, masticar lo que hago, al final estamos haciendo cuatro días en Madrid, otros días no se donde... pero puedo cantar de otra forma, al final eso me lo pedía el cuerpo", declaró la cantante sobre esta nueva etapa que está atravesando vital.

Esta mañana, en "Espejo Público" han comentado la entrevista y han vuelto a hablar sobre la relación de Malú y Albert Rivera . Después de 4 años de amor y una hija en común, la pareja tomaba caminos separados en verano de 2023. Gonzalo Miró, expareja de Malú y colaborador del espacio de Antena 3, se ha confesado con sus compañeras de programa Laura Fa, Gema López y Lorena Vázquez antes de comenzar la sección y ha desvelado algunos detalles inéditos del noviazgo entre la cantante y el expolítico.

Malú y Gonzalo Miró, nueva pareja larazon freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@5bdf7077

Tras esta conversación, las colaboradoras no han dudado en revelar a la audiencia todo lo que les ha relatado el hijo de Pilar Miró. "Quien presentó a Malú y Albert Rivera fue Gonzalo Miró. Años atrás, en el Palau Sant Jordi. Malú estaba con Gonzalo y Albert con Beatriz Tajuelo (...) Años después se reencontraron en la casa de Pablo López", ha comenzando explicando. "Si Malú hablara, a Albert se le complicarían muchas cosas (...) El titular que nos ha dado Gonzalo ha sido el siguiente: si Albert Rivera no hubiera estado con Malú habría sido presidente del Gobierno", han desvelado sobre el asunto, dejando entrever que la cantante podría haber interferido en la carrera política del que fue líder de Ciudadanos.

Cabe recordar que Gonzalo Miró y Malú estuvieron saliendo 3 años. Su romance comenzó en 2014 y terminó definitivamente en 2017, después haber tenido unas cuantas idas y venidas. Tras la separación, el colaborador de "Espejo Público" estuvo "un poco tocado" hasta que en 2018 volvió a enamorarse y comenzó a salir con la modelo Noelia Velasco.