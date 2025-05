Gustavo Adolfo Tarí, diseñador del traje de Melody en Eurovisión: "Es una diva actual"

Melody no se lo ha pensado dos veces: si la canción habla de ‘divas’, debe vestirle quien viste a las divas. Así que el elegido ha sido el diseñador ilicitano Gustavo Adolfo Tarí, que sabe perfectamente lo que supone hacerse cargo del vestuario de estrellas como Shakira, Rosalía, Nathy Peluso, Karol G o India Martínez. Su nombre, de hecho, es una referencia dentro del mundo del espectáculo, un sector al que el creador considera que se hace un guiño con su elección. Si André Courrèges, Manuel Pertegaz o Pedro Rodríguez fueron grandes de la moda que vistieron a nuestras representantes y crearon iconos, ahora le toca a un hombre del “show business” tomar este relevo y sumarse a una lista que incluye también a otros grandes como Antonio Alvarado, Francis Montesinos o Palomo Spain. Es su turno.

El diseñador de vestuario Gustavo Adolfo Tarí Cortesía

- Diseñar el vestuario de Eurovisión, ¿es un sueño cumplido?

- ⁠Sí, yo creo que todo diseñador sueña con poder vestir algún día a la artista que represente tu propio país. Es un evento muy importante que vivimos desde pequeños.

- ⁠Qué supone en la carrera de un diseñador, sabiendo que España, por ejemplo, ha vestido de Courrèges, Pertegaz, Pedro Rodríguez, Alvarado, Montesinos…

- ⁠Es una responsabilidad y este año un gran acierto, porque han optado por un diseñador de vestuario espectáculo. Creo que estaría bien ir alternando entre diseñadores de moda y de espectáculo, ya que contamos con grandes figurinistas en este país y Eurovisión es un gran espectáculo.

- ⁠La canción habla de divas, ¿es un vestuario de diva?

- ⁠Totalmente. Me inspiro en Melody, en su canción y en las divas a las que se refiere: las mujeres cotidianas que son súper mujeres.

- ⁠ ¿Qué tiene Melody de diva?

- Todas las artistas tienen algo de divas. Melody es una diva actual artista, madre, luchadora y con una personalidad encantadora que la hace diva diosa y con ángel, que es lo que se dice cuando una gran artista atrapa con su arte.

Uno de los bocetos del traje de Melody Gustavo Adolfo Tarí

- ⁠ ¿Hasta qué punto ha decidido ella elementos del vestuario?

- ⁠Las ideas se han contrastado entre Melody, su estilista Almudena Ruiz, su hermano Ele y yo. Después de hablarlo todo, yo he propuesto bocetos y lo hemos ido puliendo. Es un gran proceso.

- ⁠ ¿Cómo podemos describir los diseños que has realizado para Melody?

- El primer vestido es un diseño en seda y terciopelo con incrustaciones de cristales negro azabache. Lleva una cola de organdí de cuatro metros por tres de ancho que ha necesitado cien metros de tela. Lo completa con un sombrero cordobés de ala ancha con cristales. El body que lleva luego tiene 15.000 cristales bordados y flecos de cuentas cosidos uno a uno. ⁠He trabajado muy duro y espero que el público lo disfrute como yo he disfrutado. Todo el que me conoce sabe esto es mi vida y le dedico el 100% a mi trabajo, y en esta ocasión no podía ser menos.

- ⁠¿Cuál es el mayor reto de este diseño?

- ⁠Reunir todo lo que queremos expresar y poder representar a España de la mejor manera posible, ya que este proyecto trata de eso.

- ¿Cuánto tiempo ha llevado el vestuario?

- Muchas horas y jornadas de hasta 14 horas algunos días más. El vestuario de espectáculo es un proceso que solo termina cuando empieza el show.

Melody en la primera semifinal de Eurovisión. ASSOCIATED PRESS Agencia AP

- ⁠ ¿Está inspirado por algo en particular? ¿Ha trabajado con alguna referencia?

- ⁠Está inspirado por la canción, por nuestro país, en la mujer y por la idea que tenemos de la diva actual.

- La canción ha ido subiendo puestos en las apuestas y tras la primera semifinal sigue conquistado puestos. ¿Qué ambiente hay en la delegación?

- ⁠Reúne todo para ganar. Yo estoy metido en el taller y en pruebas de vestuario y estoy en mi burbuja.

- ⁠ ¿Hay algún diseño de Eurovisión que tenga en la memoria que le haya fascinado siempre?

- Todos los diseños se convierten en iconos tras su paso por Eurovisión, pero sin duda el conjunto de flecos de canutillo de Salomé, creado por Pertegaz, es para mí el más icónico.